8 chú ngựa xuất hiện trong câu thành ngữ nào?

Thành ngữ như một câu chúc dành cho người mà chúng ta yêu quý, với ý nghĩa mong muốn người đó luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống...

Những chú ngựa tung vó giữa sa mạc đầy bụi mờ, một khung cảnh vừa hùng tráng vừa... hơi khiến ta muốn phi ra đời thực luôn! Nhìn thì tưởng chỉ là đàn ngựa đang chạy thi, nhưng thật ra đây là một câu thành ngữ cực quen thuộc mà ai cũng từng nghe.

Có người vừa nhìn là đoán ngay, có người thì phải "vắt óc" như đang thi đại học môn Văn. Một chút gợi ý nhé: câu này nói về sức mạnh, tốc độ và khí thế tiến lên không gì cản nổi. Nói cách khác, đây là kiểu thành ngữ mà sếp rất thích treo trong phòng làm việc còn nhân viên thì mong... được ứng nghiệm mỗi sáng đầu tuần!

Còn bạn thì sao? Nhìn đàn ngựa này, bạn "nghe" ra thành ngữ nào vang vọng trong đầu chưa?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà