Người tinh tế sẽ biết ngay đây là câu ca dao nào?

Ông cha ta mượn thiên nhiên để khuyên nhủ con cháu rằng chúng ta có khác nhau về nguồn gốc, gia cảnh, địa vị... thì vẫn là người Việt Nam.

Nhìn bức hình này, nhiều người chắc sẽ bật cười vì thấy... quá quen thuộc. Trên giàn tre mộc mạc là hai trái bầu xanh mướt đang đung đưa trong gió, nhìn giản dị mà lại gợi nhớ cả một kho tàng ca dao dân gian. Người xưa vốn rất khéo léo, chỉ cần vài hình ảnh đời thường như bầu, bí, giàn tre là đã gửi gắm được những câu ca ý nghĩa sâu sắc.

Bức ảnh tưởng chừng chỉ là một góc vườn quê yên bình, nhưng thực ra lại ẩn giấu một câu ca dao quen thuộc mà nhiều người Việt từng nghe từ thuở nhỏ. Nhìn kỹ một chút, liên tưởng một chút, có khi đáp án sẽ "bật ra" nhanh hơn bạn nghĩ đấy!

Đây là kiểu câu đố vừa nhẹ nhàng vừa thú vị: không cần tính toán đau đầu, chỉ cần một chút tinh ý và trí nhớ về những câu ca dao dân gian là có thể tìm ra lời giải. Nhưng khoan vội trả lời nhé – đôi khi câu quen thuộc nhất lại chính là câu khiến ta... nghĩ mãi không ra!

Vậy thử thách nhỏ dành cho bạn đây: nhìn hình đoán chữ, đoán xem bức ảnh này đang gợi nhắc đến câu ca dao nào quen thuộc của người Việt? Biết đâu bạn sẽ nhớ lại một câu nói đầy tình nghĩa mà ông bà ta đã truyền lại từ bao đời.

>> Đáp án

Mộc Trà