Đuổi đánh nhau náo loạn sau va chạm với xe Bentley ở TP HCM

Sau va chạm giao thông giữa xe Bentley và một ôtô khác, nhóm đàn ông đi trên hai xe đã rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn đường phố, rạng sáng nay.

Vụ việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành (quận 1 cũ). Theo hình ảnh người dân ghi lại, sau khi hai ôtô va quẹt, ba người đàn ông đã to tiếng và xảy ra xô xát giữa đường.

Nhóm người đuổi đánh nhau sau va chạm với xe Bentley ở TP HCM Nhóm người đuổi đánh nhau sau va chạm giao thông. Video người dân quay

Một người đàn ông liên tục áp sát, tấn công người được cho là tài xế xe 7 chỗ. Nạn nhân vừa bỏ chạy vừa hô hoán "anh say xỉn đụng người ta rồi đánh là sao" và kêu gọi sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Trong lúc tháo chạy, người này va trúng một xe máy, ngã xuống đường nhưng vẫn bị đối phương truy đuổi. Công an phường Bến Thành đã có mặt ngay sau khi nhận tin báo, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Cảnh sát đang trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Thời gian qua, nhiều vụ ẩu đả sau va chạm giao thông trên đường đã bị Công an TP HCM mạnh tay xử lý.

Gần đây nhất, giữa tháng 1, tại ngã 4 Út Tịch - Cộng Hòa (phường Tân Sơn Nhất), hai người đi xe máy mâu thuẫn giao thông đã dùng nón bảo hiểm đánh nhau trên đường. Cơ quan điều tra đã khởi tố cả hai người về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nhật Vy