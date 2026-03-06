Đuổi chém người rồi ném dao xuống sông Trà Khúc

Quảng NgãiTrên đường chạy xe đi "trả thù", nhóm Bùi Văn Châu hú còi, gây gổ với hai thiếu niên không quen biết, chém chết một người, ném rựa (dao) xuống sông phi tang.

Bùi Văn Châu, Phạm Văn Tú, Phạm Nguyễn Vy Thuận, Lý Xuân Viễn, Trần Đức Khánh, Phạm Hồng Nam (18-19 tuổi) bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt khẩn cấp về hành vi Giết người, tối 5/3.

Các nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Theo điều tra, 0h sáng 4/3, sau mâu thuẫn với nhân viên quán nhậu nổi tiếng ở khu đô thị Ngọc Bảo Viên, Châu cùng Tú và Thuận rủ 3 đồng phạm đi trả thù. Nhóm này mang theo 4 rựa phát bờ (dao dọn bờ ruộng), một cây ba chĩa, chạy xe máy tìm người đánh.

Nhóm 6 thanh niên đi xe máy để tìm đối thủ trả thù, 0h ngày 4/3. Ảnh: Camera an ninh

Không tìm được đối thủ, trên đường Lê Lợi, Châu thấy hai thiếu niên 17 tuổi ở xã Tư Nghĩa đi trên đường nên hú còi, rồi bộc phát mâu thuẫn dù không quen biết trước đó.

Theo điều tra, Tú lái xe máy chở Châu và Nam ép xe của thiếu niên, rồi dùng rựa tấn công trúng đầu khiến một người ngã xuống đường, một người bị thương. Gây án xong, nhóm Châu ném tang vật dưới sông Trà Khúc và một số địa điểm khác.

Cảnh sát dùng cano chuyên dụng để tìm hung khí gây án của nhóm Châu, bị phi tang dưới sông Trà Khúc. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng CSGT, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy truy xét các đối tượng và tìm được các tang vật dưới sông, bãi cỏ lau trên bãi bồi để điều tra vụ án.

Sông Trà Khúc là sông lớn nhất qua trung tâm thành phố Quảng Ngãi cũ, mực nước sông vào mùa nắng không cao. Giữa sông có nhiều bãi bồi, cồn đất, cỏ lau.

Phạm Linh