Đuổi chém cảnh sát giao thông sau vi phạm nồng độ cồn

Tây NinhThái Tuấn Thành, 35 tuổi, bị phạt một năm tù do mang dao tự chế đuổi chém cảnh sát giao thông sau khi bị tạm giữ xe máy.

Ngày 25/9, Thành bị TAND khu vực 3, tỉnh Tây Ninh tuyên phạm tội Chống người thi hành công vụ.

Thái Tuấn Thành tại tòa. Ảnh: Nam An

Thành thuê trọ tại xã Đức Hòa làm công nhân, tối 25/8 sau khi dự tiệc cùng bạn anh ta lái xe trở về nhà trọ thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông cùng Công an xã Đức Hòa yêu cầu dừng xe.

Do nồng độ cồn vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở, Thành bị lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng giấy phép lái xe.

Thành năn nỉ xin nhận lại giấy tờ không được nên tức giận, đe dọa tổ công tác rồi đi bộ về phòng trọ tìm hung khí. Thấy dụng cụ tự chế để làm cỏ dạng lưỡi liềm kết hợp dao mua trên mạng trước đó dựng bên vách, Thành chụp lấy rồi quay trở lại nơi tổ công tác đang làm việc.

Anh ta vung dao đuổi chém khiến 3 cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phải bỏ chạy hàng trăm mét. Lực lượng công an xã đã kịp thời hỗ trợ khống chế Thành, tước vũ khí nên may mắn không ai bị thương.

Nam An