Dược thảo Thiên Phúc xúc tiến thương mại tại Singapore

Các sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc được khách hàng ASEAN trải nghiệm tại Hội nghị tìm hiểu thị trường Halal Singapore và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Singapore, hôm 19/8.

Hội nghị tìm hiểu thị trường Halal Singapore và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Singapore do Thương vụ Việt Nam tại Singapore và Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Warees Hala Pte Ltd. tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn toàn cảnh thị trường Halal Singapore và các điều kiện tiêu chuẩn để cấp chứng chỉ Halal tại Singapore.

Sự kiện xúc tiến thương mại lần này là cơ hội để Dược thảo Thiên Phúc giới thiệu và xuất khẩu các sản phẩm đông trùng hạ thảo nuôi trồng chất lượng cao như: đông trùng hạ thảo dạng tươi, khô, Viên nang Banikha, Trà Banikha, An đường Thiên Phúc, Bổ phế Banikha... sang thị trường Singapore nói riêng và các quốc gia Hồi giáo nói chung.

Sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc tham gia Hội nghị tìm hiểu thị trường Halal Singapore. Ảnh: Thiên Phúc

Đại diện thương hiệu cho biết để tạo ra một sản phẩm đông trùng hạ thảo đạt tiêu chuẩn, quy trình sản xuất cũng như kiểm soát chất lượng tại Thiên Phúc luôn được tiến hành cẩn thận, tỉ mỉ. Cụ thể, 100% đông trùng hạ thảo sau khi thu hoạch đều được đưa đến Viện Khoa học Việt Nam để phân tích, đánh giá. Kết quả phân tích cordycepin – hóa chất quan trọng quy định giá trị của đông trùng hạ thảo đạt 4,4 mg/g, giống đông trùng hạ thảo tự nhiên đến 65% - 70%. Bên cạnh đó, tỷ lệ nhiễm bệnh của sản phẩm thu được ít hơn so với nấm tự nhiên do được nuôi trồng trong điều kiện vô trùng.

Hơn 10 năm trở về trước, khi đông trùng hạ thảo còn là một xa xỉ phẩm đối với người tiêu dùng Việt, Công ty Cổ phần và Thảo dược Thiên Phúc đã nghiên cứu thành công việc nuôi cấy đông trùng hạ thảo hữu cơ. Nhờ đó, nguồn cung của loại đông dược quý này không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Bên cạnh đó, công ty từng bước đầu tư công nghệ tiên tiến nhằm mang đến cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm đa dạng với giá thành hợp lý hơn.

Các sản phẩm của Việt Nam được khách tham quan chú ý tại hội nghị. Ảnh: Thiên Phúc

Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc đạt được những chứng nhận chất lượng sản phẩm quốc tế như GACP-WHO và FDA Mỹ. (cần giấy tờ chứng minh) Đây là hai chứng nhận chất lượng quốc tế khắt khe nhất cho dòng dược liệu quý hiếm này. Ngoài ra, mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc tại Hà Nội được Bộ Y tế cấp chứng nhận GACP-WHO.

Dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang đông trùng hạ thảo Banikha cũng đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000. ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. "Với các chứng nhận từ các quan quản lý sẽ là lời cam kết của Thiên Phúc nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người sử dụng, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng", đại diện doanh nghiệp nói.

Dược thảo Thiên Phúc đón nhận hàng trăm lượt ghé thăm gian hàng. Ảnh: Thiên Phúc

Để đạt được những chứng nhận này, toàn bộ quy trình sản xuất cũng như máy móc của Dược thảo Thiên phúc đều cần đảm bảo quy trình khép kín với độ sạch sẽ cao. Cùng với đó, yêu cầu chất lượng từng lô sản phẩm rất khắt khe trước khi được phân phối trên thị trường.

Với những chứng nhận quốc tế cao cấp cùng chất lượng sản phẩm được chứng nhận, sản phẩm đông trùng hạ thảo được Thiên Phúc phân phối 50% cho các công ty chế biến dược trong nước, 30% xuất khẩu ra nước ngoài và 20% cung cấp trực tiếp tới tay người tiêu dùng ở thể tươi, khô và viên nang. Hệ thống phân phối khắp 63 tỉnh thành trên cả nước.

(Nguồn: Công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc)