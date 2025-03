MỹEdric Wilson được thả khỏi tù sau 18 năm bị giam giữ với cáo buộc giết người mà không được xét xử.

Edric Wilson, 47 tuổi, bị giam giữ tại Nhà tù Quận Harris sau khi bị cáo buộc giết một phụ nữ 84 tuổi vào năm 2006.

Vụ án kéo dài trong gần hai thập kỷ. Wilson bị chuyển giữa các bệnh viện tâm thần của tiểu bang và nhà tù vì luật sư bào chữa lập luận rằng ông không đủ năng lực để ra tòa và không ai điều tra lời kêu oan vô tội của ông, tờ Houston Chronicle đưa tin.

Edric Wilson. Ảnh: Houston Chronicle

Hồ sơ thể hiện, vào tháng 8/2006, nạn nhân được phát hiện đã chết tại nhà riêng với nhiều thương tích ở mặt. Một cuốn Kinh thánh và một cây bút chì lên ngực, bên cạnh là chiếc búa nhổ đinh trong một chiếc khăn đẫm máu. Các nhà điều tra đã cố gắng tìm ra nghi phạm hoặc động cơ giết người, tờ Chronicle đưa tin.

3 tháng sau, Edric Wilson khi đó 29 tuổi, bị bắt với cáo buộc Giết người có chủ đích, song luôn kêu oan.

Wilson được yêu cầu cung cấp mẫu ADN và mẫu này có thể trùng khớp với mẫu tìm thấy dưới móng tay của nạn nhân. Các nhà phân tích pháp y ban đầu đã khẳng định xác suất mẫu thuộc về người khác ngoài Wilson là một trên 73,1 triệu.

Sau những phát triển sâu rộng về thiết bị và phương pháp công nghệ phòng thí nghiệm, các nhà phân tích đã thử nghiệm lại ADN ban đầu vào năm 2023 đã phát hiện khả năng nó thuộc về một người nào đó khác ngoài Wilson chỉ là 1 trên 15.830. Điều này khiến các chuyên gia tin rằng rất có thể chỉ ra một "sự trùng hợp ngẫu nhiên" khi Wilson có mẫu trùng với nghi phạm.

Vụ án may mắn được các viên chức quận phát hiện ra vào mùa xuân năm 2024. Do đó, các công tố viên đã phải bác cáo buộc giết người, do bằng chứng AND yếu. C được tại ngoại hồi tháng 2/2025.

"Nếu họ không tìm thấy tôi, tôi vẫn còn mắc kẹt trong tù", Edric Wilson nói.

ADN không được kiểm tra lại sớm hơn vì vụ án của Wilson liên tục bị hoãn suốt 18 năm qua. Ông được điều trị tại một bệnh viện tâm thần của tiểu bang ba lần. Mỗi lần, các bác sĩ đều xác định ông đủ năng lực để ra tòa và gửi trở lại nhà tù. Nhưng vụ án của ông vẫn bị đình trệ vì các luật sư của ông không đồng ý và yêu cầu đánh giá tâm lý thêm. Wilson nói đó là "chiến thuật trì hoãn" của các luật sư và thực tế ông chưa bao giờ mắc bệnh tâm thần. Sáu luật sư bào chữa đại diện cho Wilson trong thời gian bị giam giữ đã không trả lời báo chí. Wilson đã dành vài tuần qua để học cách sử dụng điện thoại di động và tìm kiếm thông tin về những đứa con đã không thể gặp từ năm 2006. Người nhà nạn nhân không nêu quan điểm về việc thả Wilson.

Houston Chronicle đánh giá vụ án của Wilson nêu bật những thất bại mang tính hệ thống dẫn đến việc ông phải ngồi tù trong thời gian dài, bao gồm sự chậm trễ trong việc đánh giá sức khỏe tâm thần và tình trạng tồn đọng quá nhiều đơn kiện tại tòa án.

Nó cũng cho thấy "cuộc khủng hoảng dân số nhà tù" ở khu vực Houston. Năm ngoái, các viên chức xác định Wilson và khoảng 230 người đã ở trong Nhà tù Quận Harris hơn 1.000 ngày.

Hải Thư (Theo Daily Beast, Houston Chronicle)