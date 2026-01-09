Được thả tự do sau 26 năm ngồi tù oan với cáo buộc giết người

MỹNhận án tù chung thân vì vụ cướp của giết người năm 1998, Brian Pippitt được nhà chức trách thả tự do sau khi chỉ ra nhiều sai sót trong quá trình truy tố ban đầu.

Brian Pippitt, 63 tuổi, được Hội đồng Ân xá bang Minnesota thả tự do vào 7/1, sau hơn một phần tư thế kỷ ngồi tù với bản án chung thân vì tội giết người vào năm 1998.

Quyết định này được đưa ra sau khi Đơn vị Rà soát Bản án (CRU) thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý bang Minnesota kết luận "ông Pippitt nên được tuyên bố vô tội".

Pippitt bị bắt năm 1999 và bị kết án vào năm 2001 do giết Evelyn Malin, nữ nhân viên bán hàng 84 tuổi. Bà Malin được tìm thấy bị đánh đập và siết cổ đến chết trong căn hộ liền kề với cửa hàng vào ngày 24/2/1998. Các công tố viên cáo buộc Pippitt và bốn người đàn ông khác đã đột nhập cửa hàng để lấy bia, thuốc lá và sát hại Malin trong vụ trộm.

Dù luôn khẳng định vô tội, Pippitt thất bại trong nhiều lần kháng cáo, nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý.

"Tôi không thể tin rằng mình đang ngồi trong tù. Hệ thống pháp luật lẽ ra phải công bằng và bảo vệ người vô tội, nhưng đã không làm được điều đó", Pippitt nói.

Brian Pippitt được thả tự do ở tuổi 63, khi nhiều người thân và bạn bè đã qua đời. Ảnh: Nytimes

Năm 2024, Đơn vị Rà soát Bản án của Văn phòng Tổng chưởng lý công bố một báo cáo gây sốc, kết luận rằng Pippitt không phạm tội giết người.

Kể từ khi thành lập vào năm 2021, đơn vị này đã xem xét 1.151 hồ sơ, đến nay chỉ có ba trường hợp được khuyến nghị tha bổng. Văn phòng Tổng chưởng lý cho biết trường hợp của Pippitt đánh dấu lần đầu tiên đơn vị này khuyến nghị minh oan hoàn toàn cho một người vẫn đang bị giam giữ.

Sau cuộc điều tra kéo dài hai năm về bản án của Pippitt, CRU chỉ ra nhiều sai sót trong quá trình truy tố ban đầu. Các điều tra viên phát hiện vụ án dựa rất nhiều vào "lời khai không đáng tin cậy" từ các nhân chứng chủ chốt, bao gồm các bị cáo khác đã thỏa thuận nhận tội và được đề nghị giảm án để đổi lấy sự hợp tác. Hai trong số các nhân chứng đó sau này đã rút lại lời khai.

Bên công tố cũng dựa vào lời khai của một người cung cấp thông tin trong tù, người này tuyên bố Pippitt đã thú nhận giết Malin, nhưng các điều tra viên phát hiện lời khai đó mâu thuẫn với bằng chứng khác. Báo cáo cho thấy không có dấu vân tay, tóc hoặc ADN nào thu được tại hiện trường vụ án trùng khớp với Pippitt.

Sau khi xem xét hàng nghìn trang tài liệu và phỏng vấn hơn 25 nhân chứng và chuyên gia, CRU kết luận Pippitt không có mặt tại hiện trường án mạng, cũng như không liên quan tội ác này.

Phải chờ đợi gần hai năm, Pippitt mới được Hội đồng Ân xá phóng thích theo diện tạm tha, bản án vẫn chưa bị hủy bỏ. Sau khi được thả, Pippitt tiếp tục đấu tranh để minh oan tại Tòa án hạt Aitkin.

Nói về điều mong chờ nhất khi được tự do, Pippitt chia sẻ muốn "đi dạo, ngắm nhìn bầu trời và dải Ngân hà". Ông hy vọng có một con chó và dành thời gian bên người thân.

Tuệ Anh (theo Independent, KARE11)