Được sơ cứu đuối nước sai cách, bé trai 13 tuổi nguy cơ chết não

Bé trai 13 tuổi đuối nước, người dân phát hiện đưa lên bờ rồi vác dốc ngược chạy quanh mới ép tim thổi ngạt dẫn đến trễ thời gian vàng.

Do thời gian ngừng tim ngừng thở kéo dài hơn 30 phút, trẻ được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ chết não, tiên lượng rất xấu.

Ngày 8/8, ThS.BS Nguyễn Văn Thắng, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho hay "rất tiếc với trường hợp này", bày tỏ lo ngại về thực tế nhiều trẻ được sơ cứu sai cách như bế dốc ngược và chạy vòng quanh, dẫn đến mất "thời gian vàng" trong hồi sức cấp cứu cho một trẻ ngừng thở ngừng tim. Hậu quả là tổn thương các cơ quan, thiếu oxy não trầm trọng dẫn tới chết não.

Bên cạnh đó, dốc ngược trẻ có nguy cơ nước, thức ăn, dịch dạ dày trào ngược vào đường hô hấp, làm tăng tổn thương phổi ở giai đoạn sau, khiến việc điều trị khó khăn.

Bệnh viện cũng đang điều trị một bé trai 6 tuổi nguy kịch do sơ cứu đuối nước như cách trên. Em bé này sau đó được đưa vào cơ sở y tế tại địa phương cấp cứu ngừng tim đúng cách bằng ép tim và thổi ngạt kết hợp tiêm adrenalin. Sau khi có nhịp tim trở lại trẻ được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương song vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

"Khi phát hiện một trẻ bị đuối nước có ngừng thở ngừng tim, thao tác ép tim thổi ngạt là biện pháp cấp cứu quan trọng nhất cứu trẻ", bác sĩ Thắng nói.

Bệnh nhi đuối nước nguy kịch điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Mùa hè là thời điểm trẻ em thường xuyên bơi lội hoặc đi chơi, du lịch do đó nguy cơ bị đuối nước tăng cao. Khi trẻ đuối nước, cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi nước bằng mọi cách, sau đó xem có thở không, lay gọi để kiểm tra phản ứng. Nếu trẻ không thở, hãy hồi sức tim phổi (CPR) ngay bằng cách thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực.

Đặt nạn nhân ở tư thế an toàn, nằm nghiêng, kê cao gối hai bên vai, nới rộng quần áo để phòng tránh ngạt thở trở lại. Lau khô người, thay quần áo và ủ ấm sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Lê Nga