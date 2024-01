Dược sĩ Tiến: '2023 bận rộn nhưng viên mãn'

Dược sĩ Tiến nói 2023 là năm đáng nhớ, show thực tế The New Mentor và phim 'Hạnh phúc máu" do anh sản xuất chạm nhiều mốc son.

Cận Tết Giáp Thìn 2024, Dược sĩ Tiến cho biết anh và êkíp bận rộn nhiều dự án, chương trình. Tuy nhiên, anh xác nhận sẽ sắp xếp thời gian góp mặt tại gala Ngôi sao của năm 2023, diễn ra tối 6/1 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM. Chương trình dự kiến quy tụ gần 300 nghệ sĩ.

Dược sĩ Tiến là một trong những nhà sản xuất nổi bật nhất năm qua. Anh gọi năm 2023 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, "bận rộn nhưng viên mãn". Theo đó, anh đồng sản xuất chương trình Miss International Queen Vietnam 2023, góp phần giúp cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam gây chú ý.

Anh nói hài lòng khi phim kinh dị Hạnh phúc máu do anh sản xuất chạm nhiều mốc son, trong đó có thành tích là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời tại Myanmar.

Bối cảnh được dàn dựng kỹ lưỡng với lối tư duy giàu chất điện ảnh. Đầu phim, không khí kỳ bí trong biệt thự cổ được giới thiệu bằng kỹ thuật quay one-shot (không cắt cảnh). Màu sắc trong phim đôi khi trở thành ngụ ý của đạo diễn. Ở cảnh nghi lễ cúng bái, không gian rực đỏ báo hiệu nguy hiểm kề cận. Không gian nhà cổ sử dụng nhiều gam màu lạnh như nâu trầm, xanh đậm, gợi cảm giác lạnh lẽo, bí hiểm.

Nhạc phim Hạnh phúc máu hỗ trợ dìu dắt cảm xúc người xem nhờ được đặt để vừa vặn, đúng lúc. Ca khúc chính của tác phẩm - Một bước vô hình (Hà Trần hát, Huy Tuấn sáng tác) - tạo dư âm với phần giai điệu, ca từ phù hợp không khí bi thương cuối phim.

Tiếp đó, Dược sĩ Tiến tạo dấu ấn khi sản xuất, làm host The New Mentor mùa đầu tiên. Anh tiết lộ show thực hiện dưới hình thức truyền hình thực tế, tìm kiếm, đào tạo thế hệ người mẫu có tố chất lãnh đạo, phù hợp nhu cầu, xu hướng thị trường thời trang cao cấp.

Chương trình lên sóng hồi tháng 8, quy tụ thí sinh gồm người mẫu, á hậu có tiếng trong làng mốt như Mai Ngô, Như Vân, Chúng Huyền Thanh, Cao Ngân, Trà My, Kim Phương... Người mẫu Lê Thu Trang, 26 tuổi, học trò huấn luyện viên Lan Khuê, trở thành quán quân The New Mentor 2023. Ban tổ chức còn mời nhiều giám khảo quốc tế như Nong Poy, Lukkade Metinee, Sonia Couling, Cris Horwang, đều đến từ Thái Lan, xuất hiện luân phiên trong từng tập.

Anh cũng sản xuất chuỗi podcast DSTpod chia sẻ trải nghiệm của người nổi tiếng về quá trình theo đuổi đam mê, đạt thành công. Gần đây, anh phối hợp báo Ngôi Sao sản xuất talkshow Beauty Talk, giữ vai trò host.

Tương tự, anh đảm nhận vai trò sản xuất, host chương trình Trò chuyện với tương lai, giúp người trẻ tháo gỡ vướng mắc, được khán giả đánh giá cao tính thực tiễn, tạo giá trị thực tế và trực tiếp cho cá nhân đang gặp vấn đề.

Ngoài ra, Quỹ bảo trợ nghệ thuật DST Art Fund của anh còn đồng hành lễ hội âm nhạc quốc tế TP HCM 2023, mời nhóm Tempest (Hàn Quốc) biểu diễn.

Dược sĩ Tiến tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến, từng tốt nghiệp thủ khoa và được giữ làm giảng viên Đại học Y Dược Cần Thơ. Tuy nhiên, anh lên Sài Gòn lập nghiệp. Năm 2017, Hữu Tiến đăng quang Nam vương người Việt Thế giới ở Mỹ.

Xuất thân là dược sĩ nhưng Hữu Tiến không phải cái tên xa lạ trong làng giải trí Việt. Vài năm gần đây, anh gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật và góp mặt ở một số chương trình, sự kiện showbiz. Dược sĩ Tiến đã ngồi ghế "nóng": Siêu mẫu Việt Nam, The Tiffany Show, The Next Gentleman. Anh đóng chính loạt phim đam mỹ do bản thân đầu tư, sản xuất gồm Tiến Bromance, Tiến Bromance ngoại truyện (Double Daddy, Double Happy) và Ước hẹn làng chài (Sea Him).

