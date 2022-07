Dược sĩ thua kiện Bệnh viện 115

TP HCMTòa phúc thẩm cho rằng dược sĩ tự ý nghỉ việc nhiều ngày, không cung cấp được chứng cứ "có lý do chính đáng" nên bị Bệnh viện 115 cho thôi việc.

Chiều 11/7, sau hơn một năm tạm ngưng phiên tòa, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Vũ Kim Thu (dược sĩ, 48 tuổi) về việc yêu cầu Bệnh viện Nhân dân 115 thu hồi, hủy bỏ quyết định buộc thôi việc, khôi phục lại chức vụ quyền lợi cho bà, sau khi nghỉ chăm con ốm.

Bà Thu làm việc tại Khoa Dược Bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10) được 24 năm. Đầu tháng 1/2020, con gái 7 tuổi bị ốm, ho nhiều ngày nên bà xin nghỉ tổng cộng 9 ngày (từ 10/1/2020 đến 22/1/2010). Bà đã nộp các tài liệu chứng minh việc nghỉ là có lý do chính đáng gồm bản photo sổ khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2, kèm toa thuốc cho khoa và đã được báo cáo cho Ban Giám đốc. Trên các toa thuốc đều đề ngày tái khám.

Tuy nhiên, bệnh viện cho rằng, bà "tự ý nghỉ" và không cung cấp được các chứng từ thể hiện có chỉ định "mẹ nghỉ để chăm sóc con ốm" chứng minh việc nghỉ là có lý do chính đáng để được hưởng chế độ nghỉ bảo hiểm xã hội. Do đó, ngày 12/3/2020, Hội đồng kỷ luật viên chức của bệnh viện ra quyết định buộc thôi việc đối với bà Thu.

Không đồng ý, bà Thu kiện, yêu cầu TAND quận 10 buộc Bệnh viện 115 thu hồi, hủy bỏ quyết định buộc thôi việc bà, khôi phục lại công việc, chức vụ quyền lợi cho bà. Hồi tháng 10/2020, TAND quận 10 đã bác yêu cầu của nguyên đơn. Sau đó bà Thu kháng cáo toàn bộ nội dung bản án.

Quá trình xét xử phúc thẩm, bà Thu cho rằng bệnh viện buộc thôi việc bà là trái quy định pháp luật. "Bệnh viện không có bất cứ tài liệu nào cho thấy con tôi không bị ốm. Lấy cơ sở nào bệnh viện buộc tôi phải có BHXH mới được xem là nghỉ hợp pháp, để chứng minh con tôi bị ốm", bà Thu nói.

Cũng theo bà Thu, thời điểm bà nghỉ chăm con, bà vẫn còn thời gian nghỉ phép là 13 ngày nhưng bệnh viện lại không trừ mà lại đợi tới hai tháng sau mới đưa bà ra kỷ luật. Bà cũng khẳng định bà không phải là người vô tổ chức vô kỷ luật, bởi bà đã gửi hỏa tốc tất cả giấy tờ chứng minh con bị bệnh cho bệnh viện.

Đại diện Bệnh viện 115 cho biết, việc xử lý kỷ luật viên chức, người lao động, đều đã cân nhắc kỹ lưỡng. "Bệnh viện có khoảng 2.000 viên chức người lao động, trong đó có khoảng 700 người đang nuôi con nhỏ. Ai cũng như nguyên đơn thì bệnh viện sẽ không thể đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh", người này nói.

Luật sư của bị đơn cho rằng, bà Thu liên tục nghỉ đột xuất thì phải chứng minh có lý do khách quan, chính đáng. Phía bệnh viện đã nhiều lần yêu cầu nguyên đơn cung cấp chứng từ nghỉ BHXH bởi đây là nghĩa vụ nhằm được hưởng BHXH, đồng thời cũng để chứng minh việc nghỉ là có lý do chính đáng. Tuy nhiên, phía nguyên đơn đã từ chối yêu cầu này.

Tại phiên xử ngày 19/4 và 20/4/2021, phía nguyên đơn và bị đơn đã cung cấp cho toà chứng cứ mới là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cùng các đơn thuốc do Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp vào tháng 1/2020. Toà đã ngưng phiên xử để làm rõ những chứng cứ này.

Kết quả cho thấy, ban đầu bà Thu không yêu cầu bệnh viện cấp giấy chứng nhận nghỉ để được hưởng BHXH, đến khi bác sĩ kê thuốc xong mới yêu cầu. Do toa thuốc đã được in và cấp trước đó nên bệnh viện không in lại toa thuốc mới. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn sửa trên phần mềm có ghi số ngày nghỉ như toa thuốc đã trích lục lại cho Bệnh viện 115. "Việc bà Thu nói không được Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp giấy chứng nhận 'mẹ nghỉ do con ốm' do trên 7 tuổi là không đúng sự thật", HĐXX nêu.

Theo HĐXX, Bệnh viện 115 đã yêu cầu nguyên đơn cung cấp các chứng từ của cơ quan y tế có thẩm quyền xác định con bà Thu bị ốm và chỉ định nghỉ để chăm sóc con là đúng. Tuy nhiên bà Thu chỉ cung cấp sổ khám bệnh và ba toa thuốc của con.

Việc cung cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH là một trong các căn cứ nghỉ việc có lý do chính đáng, đã được Bệnh viện 115 quy định và bà Thu cũng từng thực hiện theo quy định này. Như vậy, bà Thu biết rõ trách nhiệm của viên chức, người lao động cần cung cấp các giấy tờ gì khi nghỉ việc chăm con ốm nhưng lại chỉ "nhắn tin cho Phó khoa Dược", không có đơn xin phép gửi bệnh viện cũng như không có văn bản bệnh viện đã đồng ý cho bà Thu nghỉ...

Khi bệnh viện xử lý kỷ luật, bà Thu vẫn không cung cấp các giấy tờ chỉ định được nghỉ làm để chăm con ốm. Do đó, Bệnh viện 115 không có trách nhiệm cấn trừ ngày nghỉ phép của bà vào ngày bà tự ý nghỉ việc.

