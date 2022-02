Dược phẩm Thái Minh sử dụng hệ thống định danh cuộc gọi

Công ty Dược phẩm Thái Minh kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm và có nhiều dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe được người dùng lựa chọn như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng Phục Linh Plus hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng co thắt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Khương Thảo Đan hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp.

Số giấy phép quảng cáo Tràng Phục Linh Plus 1090/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 13/3/2021. Số giấy phép quảng cáo Khương Thảo Đan 1155/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 19/3/2020. Các sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.