Dược phẩm Hoa Linh vào Top 5 công ty đông dược uy tín

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh năm thứ tư được xướng tên trong Top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam.

Theo ban tổ chức, kết quả xếp hạng phản ánh quá trình hoạt động ổn định và năng lực phát triển dài hạn của doanh nghiệp lĩnh vực dược phẩm. Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, công ty xây dựng hệ sinh thái sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng như dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương, thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân, Nguyên Vương...

Đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh nhận chứng nhận Top 5 công ty đông dược uy tín năm 2025. Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh

Việc bốn năm được vinh danh Top 5 công ty đông dược uy tín được doanh nghiệp xem là cột mốc ghi nhận những nỗ lực duy trì chất lượng sản phẩm và định hướng phát triển bền vững trong bối cảnh ngành dược cạnh tranh ngày càng cao.

Theo đại diện doanh nghiệp, ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty lựa chọn triết lý phát triển dựa trên uy tín và chất lượng, coi đây là nền tảng phát triển bền vững cho mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh. Trước xu hướng người tiêu dùng ngày càng chủ động chăm sóc sức khỏe, doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, dược liệu thiên nhiên, hướng tới yếu tố an toàn và hiệu quả lâu dài cho người sử dụng.

Song song hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp triển khai các chương trình giáo dục sức khỏe, hoạt động cộng đồng và bảo vệ môi trường, xem đây là một phần trong chiến lược gắn phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội.

Những nỗ lực này được phản ánh qua các ghi nhận từ tổ chức độc lập. Trước đó, Hoa Linh nhiều năm liền nằm trong Top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam do Vietnam Report công bố, đồng thời góp mặt trong Top 10 công ty Việt Nam tăng trưởng tốt nhất ngành hàng chăm sóc cá nhân giai đoạn 2019- 2023, theo Euromonitor.

Năm 2024, doanh nghiệp được vinh danh tại lễ công bố Thương hiệu Quốc gia với ba sản phẩm: thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân và dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương.

Dược phẩm Hoa Linh có sản phẩm được vinh danh Thương hiệu quốc gia năm 2024. Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh

Bước sang năm 2026, thời điểm kỷ niệm 25 năm thành lập, đại diện công ty cho biết công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, đồng thời tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, hướng tới mục tiêu "nâng tầm chất sống Việt".

Thế Đan