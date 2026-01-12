Dược Nam Hà giữ vững vị thế Top 5 công ty đông dược uy tín

Dược Nam Hà lần thứ 6 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín ngành dược, nhờ kết quả kinh doanh ổn định cùng chiến lược phát triển dài hạn lĩnh vực đông dược Việt Nam.

Bảng xếp hạng Top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam do Vietnam Report công bố được xây dựng dựa trên nhiều tiêu chí như: năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát chuyên sâu từ khách hàng, chuyên gia cùng các đơn vị trong ngành.

Việc Dược Nam Hà liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng suốt sáu năm qua phản ánh mức độ ghi nhận ổn định của thị trường và người tiêu dùng, đồng thời cho thấy năng lực vận hành và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước các biến động của thị trường.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Dược Nam Hà (hàng trên ở giữa) nhận giải thưởng Top 5 công ty đông dược uy tín 2025. Ảnh: Dược Nam Hà

Trong bối cảnh ngành đông dược Việt Nam phát triển nhanh và cạnh tranh gia tăng, việc duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu đòi hỏi nền tảng tài chính, năng lực quản trị, đổi mới sản phẩm và mức độ nhận diện thương hiệu. Dược Nam Hà được ghi nhận về khả năng kết hợp các yếu tố này trong quá trình phát triển.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc liên tiếp được ghi danh trong Top 5 là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững và khả năng tạo ra giá trị thực sự cho người tiêu dùng và thị trường, khẳng định công ty không chỉ là doanh nghiệp đông dược uy tín mà còn là thương hiệu chuẩn mực của ngành.

Trong quá trình phát triển, công ty định hướng kết hợp giữa giá trị đông dược truyền thống và ứng dụng khoa học hiện đại. Doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất nhằm chuẩn hóa sản phẩm, đồng thời mở rộng danh mục các giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện nay.

Các sản phẩm đông dược của Dược Nam Hà. Ảnh: Dược Nam Hà

Các sản phẩm đông dược như siro thuốc ho bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ, xịt họng bổ phế Nam Hà, viên ngậm bổ phế Nam Hà Candy, tiêu độc Nam Hà, hoàn bổ thận âm... được phát triển trên cơ sở kế thừa bài thuốc cổ truyền, kết hợp với các tiêu chuẩn chất lượng hiện đại, hướng tới đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng.

Bổ phế Nam Hà là một trong những dòng sản phẩm tiêu biểu của Dược Nam Hà lĩnh vực đông dược. Ra đời từ năm 1960, sản phẩm này đã được sử dụng rộng rãi trong chăm sóc sức khỏe hô hấp và hiện diện lâu dài trên thị trường dược phẩm Việt Nam.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, bổ phế Nam Hà được phát triển trên cơ sở kế thừa bài thuốc cổ truyền, đồng thời từng bước cải tiến về công thức, dạng bào chế và quy trình sản xuất. Doanh nghiệp kết hợp kinh nghiệm y học dân gian với các tiêu chuẩn sản xuất và kiểm soát chất lượng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm hiện gồm siro thuốc ho bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ, siro thuốc ho bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ không đường, viên ngậm thuốc ho bổ phế Nam Hà, xịt họng bổ phế Nam Hà... hướng đến các nhóm đối tượng khác nhau, từ trẻ em đến người lớn.

Gần đây, viên ngậm bổ phế Nam Hà Candy (kẹo bổ phế) được giới thiệu như một dạng bào chế tiện lợi, phù hợp với nhu cầu sử dụng linh hoạt. Sản phẩm có hai phiên bản có đường và không đường, nhằm đáp ứng nhu cầu của người ăn kiêng, người bệnh tiểu đường, phụ nữ mang thai và cho con bú, theo thông tin từ doanh nghiệp.

Các sản phẩm bổ phế Nam Hà, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hô hấp. Ảnh: Dược Nam Hà

Song song, thương hiệu chú trọng phát triển và kiểm soát nguồn nguyên liệu thông qua các vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Việc này nhằm đảm bảo tính đồng bộ về chất lượng, an toàn và minh bạch nguồn gốc nguyên liệu, đồng thời góp phần bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu trong nước.

Việc duy trì phát triển sản phẩm trên nền tảng giá trị truyền thống kết hợp đổi mới được xem là yếu tố giúp Bổ Phế Nam Hà nhiều năm liền được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó là các chứng nhận như Ngôi sao Thuốc Việt, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Sao Vàng Đất Việt, Top 10 doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam...

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các ghi nhận này phản ánh nỗ lực của công ty trong việc duy trì chất lượng sản phẩm, củng cố hệ thống quản trị và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, đối tác. Giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục định hướng phát triển đông dược theo hướng bền vững, gắn với chuẩn hóa chất lượng và mở rộng giá trị thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bổ Phế Nam Hà từ lâu đã trở thành biểu tượng chất lượng và uy tín của Dược Nam Hà trong lĩnh vực Đông dược, ghi dấu ấn sâu sắc trong đời sống chăm sóc sức khỏe của người Việt. Ra đời từ năm 1960, Bổ Phế Nam Hà đã hiện diện trong tủ thuốc của nhiều gia đình như một điểm tựa bình dị và quen thuộc, mang hương vị thảo dược dịu ấm, xoa dịu những cơn ho của trẻ nhỏ và hỗ trợ sức khỏe hô hấp cho người lớn.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Bổ Phế Nam Hà đã trở thành thương hiệu thuốc ho bổ phế lâu đời, gắn liền với ký ức tuổi thơ và sức khỏe hô hấp của nhiều thế hệ. Sự bền bỉ và uy tín của sản phẩm không chỉ đến từ kinh nghiệm bào chế cổ truyền, mà còn là kết quả của nỗ lực đổi mới liên tục, kết hợp tinh hoa bài thuốc dân gian với quy trình sản xuất hiện đại và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, tạo nên "chất riêng" của thương hiệu.

Các sản phẩm như Siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ, Siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ không đường, Viên ngậm thuốc ho Bổ Phế Nam Hà, Xịt họng Bổ Phế Nam Hà... đã trở thành những giải pháp chăm sóc sức khỏe hô hấp quen thuộc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả trẻ em và người lớn.

Gần đây, Viên ngậm Bổ Phế Nam Hà Candy hay còn gọi là "Kẹo Bổ Phế", ra đời như một cách tái hiện hương vị tuổi thơ theo dạng thức tiện lợi, hiện đại. Viên ngậm giữ nguyên vị thảo dược the mát quen thuộc, dễ dàng mang theo mọi lúc, mọi nơi. Sản phẩm có hai phiên bản có đường và không đường, phù hợp với người ăn kiêng, người bệnh tiểu đường, phụ nữ mang thai và cho con bú, mang lại trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhiều đối tượng.

Chính tinh thần giữ gìn giá trị truyền thống song hành cùng đổi mới đã giúp Bổ Phế Nam Hà nhiều năm liền được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của ngành dược Việt.

Danh hiệu Top 5 Công ty Đông dược uy tín năm 2025 tiếp tục là minh chứng rõ ràng cho năng lực toàn diện và uy tín lâu dài của Dược Nam Hà trên thị trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và chứng nhận uy tín như: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Ngôi sao Thuốc Việt, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Sao Vàng Đất Việt, Top 10 doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam...

Theo đại diện công ty: "Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên cùng sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Và cũng là động lực để Dược Nam Hà tiếp tục phát triển bền vững, đưa giá trị Đông dược Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng và bạn bè quốc tế."

Bước vào hành trình 66 năm, Dược Nam Hà đang tiếp tục khẳng định rằng Đông dược Việt Nam không chỉ là giải pháp chăm sóc sức khỏe, mà còn là tinh hoa văn hóa, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ y dược quốc tế.

(Nguồn: Dược Nam Hà)