Được tuyên vô tội sau 61 năm cắn đứt lưỡi kẻ tấn công tình dục

Hàn QuốcBà Choi Mal-ja hôm nay được tuyên vô tội sau 61 năm nhận án 10 tháng tù vì cắn đứt 1,5 cm lưỡi kẻ tấn công tình dục mình trong khi thủ phạm không bị xử lý.

Ngày 10/9, hơn sáu thập kỷ sau khi bị kết án vì tự vệ trước kẻ hiếp dâm, bà Choi Mal-ja, hiện 78 tuổi, đã được tuyên trắng án. Tòa án quận Busan nhận định rằng bà Choi đã hành động tự vệ chính đáng, không có tội.

Khi nghe phán quyết tái thẩm của tòa án, bà Choi và những người ủng hộ quyền phụ nữ đã reo hò và ăn mừng.

Bên ngoài tòa án, bà Choi nhận hoa từ những người ủng hộ và mỉm cười. Với giọng run run, bà tuyên bố: "Choi Mal-ja vô tội". Đáp lại, những người ủng hộ bà cũng hô vang: "Choi Mal-ja đã làm được".

Bà Choi Mal-ja rời Tòa án quận Busan trong sự ủng hộ nhiệt thành của công chúng, sau khi được tuyên trắng án hôm nay. Ảnh: Korea Times

Vụ án xảy ra ngày 6/5/1964, khi bà 18 tuổi đã bị một người đàn ông 21 tuổi ở Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam tấn công và xâm hại tình dục. Hắn ta ghì chặt bà xuống đất và hôn. Trong nỗ lực tuyệt vọng để trốn thoát, bà đã cắn đứt 1,5 cm lưỡi của hắn và bỏ chạy.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra sau đó, bà thấy mình không được đối xử như nạn nhân mà là một nghi phạm hình sự.

Ban đầu, cảnh sát cho rằng lập luận tự vệ của bà là hợp lý. Tuy nhiên, sau đó, các công tố viên đã hủy bỏ cáo buộc cố ý hiếp dâm với kẻ tấn công và cáo buộc bà Choi phạm tội Gây thương tích nghiêm trọng.

Bà bị kết án 10 tháng tù giam. Trong khi đó, kẻ tấn công đã bị buộc tội xâm phạm và đe dọa, chỉ nhận 6 tháng treo. Hắn chưa bao giờ bị buộc tội Hiếp dâm.

Trong 61 năm tiếp theo, bà sống với vết nhơ từ tiền án tiền sự dưới cái bóng của một chấn thương chưa được giải quyết mà không bao giờ quên.

Hành trình tìm kiếm công lý của bà Choi đã được khơi dậy bởi phong trào #MeToo toàn cầu. Với sự hỗ trợ của các tổ chức phụ nữ, bà đã đệ đơn xin tái thẩm vào năm 2020.

Mặc dù ban đầu tòa án cấp dưới bác bỏ, Tòa án Tối cao đã ra lệnh xem xét lại vào năm 2023, thừa nhận rằng các phương pháp bất hợp pháp đã được sử dụng trong quá trình điều tra.

Các công tố viên đã công khai xin lỗi trong phiên tòa phúc thẩm, thừa nhận sai sót mang tính hệ thống và nhận thức được nỗi đau mà nhà nước gây ra.

"Vai trò của bên công tố không chỉ là bảo vệ nạn nhân khỏi chính tội ác mà còn bảo vệ họ khỏi định kiến xã hội và nạn nhân thứ cấp", bên công tố cho biết.

Theo công tố viên, trong quá khứ, trong trường hợp này, họ đã không làm tròn trách nhiệm đó.

"Chúng tôi đã gây ra cho Choi, người xứng đáng được bảo vệ toàn diện với tư cách là nạn nhân của bạo lực tình dục, nỗi đau và sự đau khổ vô bờ bến. Chúng tôi chân thành xin lỗi", Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao Busan giữ quyền công tố tại phiên tái thẩm dành lời tạ lỗi tới bà Choi- giờ đã chính thức được trở về trong tư cách nạn nhân.

Phán quyết đã khép lại vụ án đã gây tiếng vang trong nhiều thập kỷ như một biểu tượng cho cuộc đấu tranh giành công lý của phụ nữ tại đây. Kết quả phiên tòa nhấn mạnh sự công nhận ngày càng tăng ở Hàn Quốc về quyền của nạn nhân và tính hợp pháp của quyền tự vệ trong các trường hợp bạo lực tình dục, theo đánh giá của các nhà hoạt động xã hội nước này.

Vụ án đã được ghi nhận là "vụ án tiêu biểu mà quyền tự vệ không được công nhận" trong sách giáo khoa luật hình sự, và cũng được trình lên tòa án với tư cách là "vụ án cưỡng hôn cắt lưỡi" vào năm 1995.

Năm 2003, vụ án cũng được chuyển thể thành bộ phim Just Because You're a Woman.

Hải Thư (Theo Korea Times)