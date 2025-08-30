Được miễn tội khi chặn bắt khiến quái xế tử vong

Hong KongMột thanh niên vừa được trả tự do và miễn tội sau khi cố gắng chặn đầu quái xế khiến người này mất lái, tử vong.

Quyết định này được cảnh sát công bố hôm 28/8, gần 8 tháng sau khi hành động của thanh niên gan dạ trở thành chủ đề tranh luận rộng rãi về tính phù hợp và hợp pháp.

"Sau khi điều tra thêm và tìm kiếm tư vấn pháp lý, cảnh sát được Bộ Tư pháp thông báo sẽ không khởi tố hình sự vụ án này. Người thanh niên đã được trả tự do vô điều kiện", phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát cho biết.

Chặn bắt quái xế khiến kẻ cầm lái ngã tử vong, thanh niên được miễn tội

Sự việc xảy ra trên phố Vương Kỳ ở vịnh Cửu Long hôm 3/1. Một quái xế 27 tuổi đang lao nhanh trên đường và bị cảnh sát giao thông truy đuổi. Lúc này, nam thanh niên đang đi bộ trên đường, vốn là một nhân viên hải quan vừa tan làm, đã dùng tay không chặn đứng đầu xe.

Tài xế tử vong tại hiện trường sau khi chiếc xe máy đâm vào cột ven đường và một cái cây.

Dữ liệu từ camera hành trình ghi lại vụ việc cho thấy nam thanh niên đứng giữa đường, chuẩn bị chặn chiếc xe đang lao về phía mình với tốc độ cao. Tay phải chạm vào người quái xế khi xe chạy nhanh qua.

Do chặn xe, nam thanh niên vì thế bị bắt với cáo buộc Gây rối trật tự công cộng.

Hải Thư (Theo Line, SCMP)