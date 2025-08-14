Được miễn ngồi tù 4 lần vì giỏi 'than nghèo kể khổ'

AnhKhi xét xử Kayleigh Bradley với hồ sơ 128 lần trộm cắp, chủ tọa sửng sốt khi thấy liên tục được hưởng mức án khoan hồng với cùng chiêu than nghèo kể khổ, nên lần này phạt nghiêm khắc.

"Cô ấy đã được trao nhiều cơ hội để chứng tỏ sự hối cải, nhưng tôi e rằng tất cả những chỉ là sự ranh ma của một tên trộm", thẩm phán nói Tòa án Chester Crown nói hôm 12/8, khi tuyên án Kayleigh Bradley, 37 tuổi.

Kayleigh Bradley bị kết án vì tội trộm cắp hàng hóa trị giá hơn 4.000 bảng Anh từ các cửa hàng.

Bị cáo đi vào con đường tội phạm đã ít nhất 12 năm với hồ sơ lý lịch 128 lần bị bắt vì cùng hành vi.

Kayleigh Bradley. Ảnh: Telegraph

Năm 2013, khi 25 tuổi, trong lần phạm tội đầu tiên, cô khóc lóc kể về tuổi thơ gian khó và nhờ đó được tha bổng, chịu lệnh giám sát 2 tháng. Thẩm phán cho rằng "có tiềm năng thay đổi bản thân".

Điều duy nhất có vẻ đã thay đổi ở cô gái này là đã lựa chọn những món hàng đắt đỏ hơn để trộm cắp, và liên tục bị bắt.

Chưa đầy một năm 2023-2024, Kayleigh Bradley bị Tòa án ở Liverpool xét xử 4 lần nhưng đều được hưởng án treo. Tại phiên tòa, cô tiếp tục kể lể về việc mình là nạn nhân bạo lực gia đình, mồ côi cha mẹ năm 10 tuổi, thu nhập bấp bênh, tuổi thơ bất hạnh, đang nghiện rượu.

Sau khi được thả, nữ bị cáo tiếp tục "tung hoành trộm cắp" tại các cửa hàng thành phố này qua thành phố khác, với cùng thủ đoạn. Kayleigh sử dụng các túi lót giấy bạc và một chiếc ''dao gỡ nhãn'' nhỏ mà cô ta mua trên mạng để đánh lừa hệ thống báo động an ninh.

Ngày 26/5, camera giám sát đã nhìn thấy cô và một người đàn ông rời siêu thị với số hàng trị giá gần 900 bảng, sau đó tiếp tục tạt qua các cửa hiệu khác ăn cắp kính thời trang, trị giá 1.500 bảng.

Người quản lý cửa hàng sau đó đã xem lại camera giám sát và xác định thêm các vụ trộm cắp vặt khác của cô. Các vụ trộm cắp bị công tố đánh giá "có tính chất lập kế hoạch tinh vi".

Hầu tòa lần này, Kayleigh có lẽ nghĩ rằng nước mắt vẫn là cây đũa thần, nhưng thẩm phán không còn dễ mủi lòng. Ngoài các câu chuyện lần trước, bị cáo nói có con trai 12 tuổi, muốn dành thời gian nuôi dạy con tốt, xin được miễn án tù.

Song thẩm phán hỏi vặn: "Muốn dành thời gian cho con mà toàn thấy đi trộm cắp?". Ông cũng cho hay sửng sốt vì đây là lần lần đầu tiên chứng kiến một người nhận bốn bản án treo liên tiếp. Ông nói thông cảm với những người có "hoàn cảnh khó khăn và đáng buồn", và sự thật là bị cáo đã được trao quá nhiều cơ hội nhưng có vẻ không trân trọng nó.

Kayleigh Bradley bị tuyên án 20 tháng tù.

Trộm cắp cửa hàng khiến các nhà bán lẻ bất an, và dù có vẻ nhỏ kẻ, nó gây thiệt hại hơ 2,2 tỷ bảng năm qua. Ảnh: Economist

Nạn trộm cắp cửa hàng tại Anh

Các nhà bán lẻ cho biết nạn trộm cắp đang "vượt tầm kiểm soát" sau khi số liệu chính thức cho thấy nạn trộm cắp vặt ở Anh và xứ Wales đang ở mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép dữ liệu hơn hai thập kỷ trước.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), 530.643 vụ trộm cắp vặt được báo cáo trong 3 tháng đầu năm 2025, tức gần 5.900 vụ mỗi ngày.

Trong khi Giám đốc điều hành Hiệp hội các cửa hàng tiện lợi (ACS) cho biết số liệu thống kê chính thức chỉ là một phần của câu chuyện. Số liệu riêng biệt từ báo cáo tội phạm của ACS cho thấy các cửa hàng tiện lợi đã ghi nhận hơn 6,2 triệu vụ trộm cắp vặt trong năm qua, tương đương 17.000 vụ mỗi ngày.

Các nhà bán lẻ nói rằng không báo cảnh sát vì không tin rằng vụ việc sẽ được điều tra, giải quyết. Các tập đoàn bán lẻ cho biết họ lo ngại về sự gia tăng tội phạm có tổ chức, nói rằng các băng nhóm đang "tấn công từng cửa hàng".

Đầu năm nay, Anh đã công bố Dự luật về Tội phạm và Cảnh sát kỳ vọng sẽ giải quyết "nạn dịch" này, đồng thời nỗ lực xây dựng lại lực lượng cảnh sát địa phương.

Hơn 500 trung tâm thị trấn sẽ có thêm lực lượng tuần tra và sẽ có thêm 3.000 cảnh sát khu phố và cảnh sát hỗ trợ cộng đồng vào mùa xuân tới.

Nạn trộm cắp cửa hàng ước tính gây thiệt hại 2,2 tỷ bảng trong năm 2024 (gần 80 nghìn tỷ đồng).

Hải Thư (Theo ONS, Telegraph)