Được mang những gì vào phòng thi lớp 10 ở Hà Nội?

Thí sinh cần xem lại những vật dụng, loại máy tính được mang vào phòng thi, chuẩn bị khẩu trang, bình nước cá nhân không dán nhãn.

Ngày 12-13/6, hơn 93.300 học sinh ở Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022. Theo quy chế, thí sinh dự kỳ thi được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thể nhớ (theo danh mục Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố). Một số loại cụ thể như sau:

- Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X.

- VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus.

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X.

- Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio.

- Deli W1710, WD991ES.

- Eras E370, E371, E372, E380.

- Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X.

Thí sinh không được mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Nếu mang vật dụng trái phép vào phòng thi, phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ trong địa điểm thi, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi. Điều này đồng nghĩa các em bị hủy kết quả toàn bộ bài thi.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2020. Ảnh: Dương Tâm.

Năm nay, thí sinh phải lưu ý thực hiện một số hướng dẫn liên ngành Y tế và Giáo dục về công tác phòng chống Covid-19. Các em cần thực hiện nghiêm túc quy tắc 5K của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý đeo khẩu trang khi đến điểm thi, trong phòng thi và trên đường từ điểm thi về nhà.

Thí sinh phải theo dõi sức khỏe và đo thân nhiệt hàng ngày ở nhà. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, các em phải báo cáo cho điểm thi hoặc trạm y tế để được hướng dẫn. Thí sinh cũng được khuyến khích sử dụng bình uống nước riêng, loại trong suốt, không dán nhãn, thường xuyên rửa tay.

Một lưu ý khác là năm nay, thí sinh làm thủ tục dự thi bằng hình thức trực tuyến, tức là không đến địa điểm thi vào một buổi trước ngày thi như mọi năm. Phụ huynh không được vào điểm thi để hỗ trợ con tìm kiếm phòng thi, thủ tục trước khi vào được điểm thi nhiều hơn do phải phòng chống dịch. Vì vậy, đến ngày thi, các em cần đi sớm hơn để tìm phòng thi, tránh đi muộn làm mất tinh thần.

Lịch thi cụ thể như sau:

Kỳ thi năm nay, hơn 100 trường giáo dục công lập không chuyên của Hà Nội sẽ tuyển hơn 67.000 suất vào lớp 10. Khoảng 26.000 thí sinh không trúng tuyển sẽ học trường ngoài công lập, trường THPT công lập tự chủ tài chính, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và học nghề.

Dương Tâm