Được đối thủ 'biếu bàn thắng' sau khi hỏng phạt đền

ParaguaySebastian Ferreira sút hỏng phạt đền, nhưng vẫn kết thúc tình huống bằng bàn thắng nhờ sự giúp đỡ của đối thủ ở giải vô địch Paraguay.

Phút 56 trận Rubio Nu - Olimpia ngày 14/4, Ferreira sút từ chấm 11m khiến bật thủ môn. Nhưng ngay sau đó, một diễn biến kỳ lạ giúp anh có được bàn thắng một cách bất ngờ. Trong nỗ lực giải nguy, cầu thủ của Rubio Nu, Fernando Martinez phá bóng trúng mặt Ferreira, rồi bật vào khung thành.

Tình huống kết thúc với việc Martinez ôm mặt tự trách bản thân. Còn Ferreira choáng váng vì bị bóng đập mạnh vào mặt, nhưng vẫn vui vì ấn định chiến thắng 2-0. Trước đó, ở phút 16, Ferreira đã mở tỷ số cho cho Olimpia.

Sebastian Ferreira (giữa) cúi đầu mừng bàn trong sự choáng váng ở trận Rubio Nu - Olimpia, tại giải vô địch Paraguay hôm 14/4. Ảnh: LT

Trận thắng ở vòng 16 giải vô địch Paraguay giúp Olimpia củng cố vị trí dẫn đầu với 39 điểm. Cerro Porteno đứng thứ hai với 33 điểm, còn Sportivo Ameliano đứng thứ ba với 27 điểm.

Ferreira là một trong những tiền đạo hàng đầu tại giải vô địch quốc gia. Cầu thủ 28 tuổi từng tới Brazil, Argentina và Mỹ thi đấu, trước khi trở lại Olimpia năm ngoái.

Olimpia là CLB thành công nhất lịch sử bóng đá Paraguay. Họ đang giữ kỷ lục 47 lần vô địch quốc gia, từng giành ba Copa Libertadores, hai Recopa Sudamericana và một Cup Liên lục địa.

Thanh Quý