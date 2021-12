Dược Cửu Long trở thành đối tác của hãng dược Canada

Benovas - công ty con của Dược phầm Cửu Long (DCL) và Pharmascience của Canada trở thành đối tác chiến lược ngày 1/11.

Theo đó, việc trở thành đối tác chiến lược của Pharmascience sẽ giúp Benovas đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Trong đó, có những sản phẩm First - To- Market là lợi thế cho Benovas trong việc đẩy nhanh tiến trình tiếp cận, mở rộng thị trường, phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân.

Đồng thời, Dược Cửu Long tiếp cận với thị trường dược phẩm thế giới thông qua chuỗi cung ứng của Pharmascience - một trong những công ty sản xuất dược phẩm lớn tại Canada.

Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT FIT Group (bên trái) đại diện cho Benovas ký hết hợp tác chiến lược với ông Nguyễn Vũ Khanh - Trưởng Văn phòng Pharmascience khu vực APAC.

Phát biểu về việc Benovas trở thành đốt tác chiến lược của Pharmascience, ông Nguyễn Vũ Khanh - Trưởng văn phòng đại diện Pharmascience khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) cho biết: "Chúng tôi mong đợi sự kết hợp cùng đội ngũ trình dược viên, hệ thống phân phối, khả năng tiếp cận thị trường vượt trội của Benovas. Từ đó, doanh nghiệp có thể cung ứng những sản phẩm thuốc chất lượng cao đến thị trường Việt Nam".

Tại buổi ký kết, đại diện lãnh đạo Benovas cho biết, việc trở thành đối tác chiến lược sẽ mang đến cho Việt Nam những sản phẩm dược phẩm chất lượng toàn cầu có nguồn gốc từ Canada. Ngành dược phẩm đa dạng hóa nguồn cung ứng, giúp cho đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam có thêm nhiều chọn lựa trong công tác phòng, chữa bệnh.

Với đơn vị, giá trị cốt lõi là chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng tận tình, nhân văn, với nhiều cải tiến mới, hiện đại. Do đó, thông qua buổi ký kết lần này, danh mục sản phẩm tiềm năng tập trung vào các nhóm sản phẩm bệnh lý tim mạch, ung thư, thần kinh trung ương và tiểu đường. Trong tương lai, sau khi Benovas xây dựng được nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn FDA (Food and Drug Administration) do Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ ban hành thì Pharmascience sẽ chuyển giao để Benovas sản xuất, phân phối sản phẩm.

Cũng theo đại diện Benovas, trong thời gian tới, Pharmasciense chịu trách nhiệm phát triển, cung ứng sản phẩm thuốc chất lượng cao vào thị trường Việt Nam thông qua hệ thống kinh doanh, phân phối của Benovas. Benovas chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, tiếp thị nhằm đạt mục tiêu cả hai công ty đề ra, đáp ứng nhu cầu điều trị đa dạng của đội ngũ nhân viên y tế.

Benovas là công ty dược phẩm trong lĩnh vực thương mại, phân phối tại Việt Nam. Hiện Benovas có đội ngũ kinh doanh, mạng lưới phân phối trải dài với 12 chi nhánh trên toàn quốc với 4 trung tâm phân phối.

Pharmascience là một trong những công ty sản xuất dược phẩm lớn tại Canada được thành lập vào năm 1983 với hơn 1.500 nhân viên. Doanh nghiệp đang phân phối sản phẩm đến gần 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Sự hiện diện trên toàn cầu, tốc độ phát triển vững chắc của Pharmascience giúp bệnh nhân, đơn vị chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới tiếp cận những sản phẩm dược phẩm với chất lượng cao. Đội ngũ R&D của Pharmascience có kiến thức chuyên môn cao, chuyên nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng trong việc phát triển các loại thuốc generic dạng tiêm truyền, dạng uống phức tạp.

Trong suốt quá trình hình thành, phát triển, Pharmascience đầu tư hơn 500 triệu đô la cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm. Đơn vị cung cấp hơn 300 dòng sản phẩm với hơn 20 dạng bào chế. Tại Canada, các sản phẩm dược phẩm của Pharmascience kê trong hơn 45 triệu đơn thuốc mỗi năm.

(Nguồn: Dược Cửu Long)