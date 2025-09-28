Được công nhận 'tai nạn lao động' vì cấp trên xâm hại

Chị Cui Lili, 41 tuổi, là trường hợp đầu tiên tại Trung Quốc được chứng nhận "tai nạn lao động" sau khi bị sếp cưỡng hiếp trong chuyến công tác hồi tháng 9/2023.

Phiên xét xử ngày 23/9 của tòa án quận Tân Nam, thành phố Thiên Tân về vụ án của Cui Lili đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc.

Hồ sơ tòa án cho biết cô Cui từng là giám đốc bán hàng tại công ty linh kiện ôtô Tianjin Deke Zhikong, mức lương 1,2 triệu tệ một năm. Tháng 9/2023, trong chuyến công tác đến Hàng Châu, Cui bị cấp trên họ Wang cưỡng hiếp tại khách sạn sau bữa tối với khách hàng.

Nạn nhân kể, ký ức của cô về đêm đó rời rạc, chỉ nhớ hôm sau tỉnh dậy trong tình trạng không quần áo và nghi ngờ đã bị Wang cưỡng bức trong lúc mình say rượu. Ông Wang phủ nhận, nói cởi quần áo của cô "để tiện chăm sóc".

Một tháng sau, Cui tự quay lại khách sạn điều tra. Camera an ninh cho thấy cô hoàn toàn bất tỉnh, bị ông Wang bế vào phòng. Bằng chứng quyết định của vụ án là đoạn ghi âm từ phòng bên cạnh, ghi lại tiếng van xin của Cui.

Tháng 4/2024, Wang bị kết án bốn năm tù về tội hiếp dâm. Cùng tháng đó, công ty sa thải Cui với lý do "nghỉ phép để đi điều trị tâm lý" không chính đáng.

Không chấp nhận quyết định sa thải, Cui tiếp tục đấu tranh.

Camera giám sát của khách sạn ở Hàng Châu, Trung Quốc cho thấy cấp trên họ Wang bế Cui Lili vào phòng, tháng 9/2023. Ảnh: KH01

Tháng 12/2024, Cục Nhân sự và An sinh xã hội thành phố Thiên Tân ra quyết định công nhận việc Cui bị xâm hại là tai nạn lao động. Nhà chức trách cũng xác nhận chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) của Cui đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp. Đây là lần đầu tiên ở Trung Quốc, một vụ tấn công tình dục tại nơi làm việc được phân loại là tai nạn lao động.

Công ty Tianjin Deke Zhikong khởi kiện quyết định hành chính này nhưng bị tòa bác bỏ vào tháng 7/2025. Sau đó, cơ quan trọng tài lao động yêu cầu công ty phải trả cho chị Cui 1,1 triệu tệ tiền lương trong thời gian nghỉ điều trị và các khoản khác.

Cho rằng quyết định này vẫn bỏ sót nhiều quyền lợi, Cui tiếp tục khởi kiện, đòi bồi thường tổng cộng 2 triệu tệ.

Nạn nhân Cui Lili, 41 tuổi, tại tòa án hôm 23/9. Ảnh: Sina

Tại phiên tòa ngày 23/9, Cui mặc lại bộ quần áo của ngày xảy ra vụ án. "Lần trước, tôi mặc nó và bị sỉ nhục. Lần này, tôi mặc nó để đấu tranh cho công lý", cô nói.

Nữ giám đốc cho biết vẫn đang phải điều trị PTSD, thường xuyên gặp ác mộng, mất ngủ và phải phụ thuộc vào thuốc ổn định tinh thần.

Chồng Cui mô tả hai năm qua "dường như kéo dài hàng thập kỷ". "Tổn thương đối với cô ấy và gia đình quá lớn. Nhưng chúng tôi vẫn phải dũng cảm bước về phía trước để đòi lại công lý", anh chia sẻ.

Vụ việc của Cui nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng, trong đó có nữ diễn viên Diêu Thần. "Cui Lili là một trong số rất ít nạn nhân dám trực tiếp đối mặt với truyền thông. Cô ấy là một phụ nữ dũng cảm, kiên trì đấu tranh cho bản thân bằng niềm tin và trí tuệ", Diêu Thần viết.

Tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Minh Phương (Theo KH01, Kankan News)