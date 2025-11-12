Bạn trai phản bội dù tôi cho tiền trả nợ, mua xe

Anh dẫn cô ta đến tận nhà tôi kiếm chuyện, phủ nhận tất cả với tôi, không trả tiền đã nợ tôi, không đoái hoài gì đến con.

Tôi ngoài 30 tuổi, đã có chồng con. Cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc, nhiều mâu thuẫn và khoảng cách. Trong lúc yếu lòng nhất, tôi gặp anh, hơn tôi 10 tuổi, hiền lành, điềm đạm và nói chuyện rất chừng mực. Anh sống gần nhà tôi, tôi biết sơ qua về gia đình anh. Cha mẹ anh già yếu, anh đi làm xa, ít khi về. Hàng xóm ai cũng nói anh sống tử tế, lặng lẽ. Vì vậy, tôi hoàn toàn không biết rằng anh đang sống chung với một người phụ nữ khác, hơn tôi vài tuổi, đã ly hôn và có hai con riêng.

Khi mới quen, anh nói độc thân, đã chia tay người yêu cũ từ lâu, chỉ là chưa gặp được người phù hợp. Anh quan tâm, dịu dàng, biết lắng nghe, đó là những điều tôi đã thiếu trong hôn nhân. Anh đến đúng lúc tôi cô đơn nhất, tôi tin tưởng anh, không chút nghi ngờ. Rồi tôi mang thai. Anh vui lắm, nói đó là "một món quà", rằng anh sẽ lo cho mẹ con tôi. Khi thai được vài tháng, tôi tình cờ phát hiện anh đang sống cùng người phụ nữ đó. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Anh giải thích rằng giữa anh và cô ấy đã hết tình cảm, chỉ là ở chung nhà cô ta nên chưa tiện dọn đi. Hai người chưa đăng ký kết hôn, cũng không có con chung trong suốt nhiều năm sống với nhau. Anh hứa sẽ trở về, lo cho mẹ con tôi, chỉ xin tôi tin anh thêm một lần. Tôi yếu lòng, lại tin tưởng.

Sau khi tôi sinh con, anh rời khỏi nhà người đó, về sống gần mẹ con tôi. Tôi nghĩ anh đã thay đổi, chọn tôi. Khi anh gặp khó khăn, tôi cho mượn tiền, không giấy tờ, không đắn đo, tin vào người đàn ông mình yêu, tin anh là cha của con mình. Đến khi con gần hai tuổi, tôi phát hiện anh lén lút quay lại với người kia. Tôi không hiểu vì sao một người từng nói "hết tình cảm" lại trở về bên người cũ, người anh nói từng phản bội anh. Khi cô ta biết anh có con với tôi đã ghen tuông, anh dẫn cô ta đến tận nhà tôi kiếm chuyện, lộ rõ bộ mặt tồi tệ.

Anh phủ nhận tất cả với tôi, không trả tiền đã nợ tôi, không đoái hoài gì đến con. Anh quay lại với cô ta sau khi được giúp trả nợ, mua xe, cho tiền... (người phụ nữ này có điều kiện kinh tế tốt từ tài sản thừa kế). Qua những mối quan hệ xung quanh cô ta, tôi biết thêm người phụ nữ này dắt anh về nhà sống chung khi còn chưa ly hôn với chồng cũ. Tôi viết ra câu chuyện này để gửi đến những người phụ nữ giống tôi, đừng vì yếu lòng mà vội tin những lời nói ngọt ngào. Giờ tôi phải làm sao?

Hòa Hiền