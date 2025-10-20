Được bồi thường 7,5 triệu USD vì vấp rễ cây trên vỉa hè

MỹCô Justine Gurrola, 42 tuổi, được chính quyền thành phố Whittier, bang California, bồi thường 7,5 triệu USD vì rễ cây làm gồ vỉa hè khiến cô vấp ngã chấn thương nặng.

Phán quyết được đưa ra hôm 19/10 sau 5 tuần xét xử. Bồi thẩm đoàn xác định chính quyền Whittier phải chịu phần lớn trách nhiệm trong vụ việc.

Ngày 25/2/2018, Gurrola cùng cháu trai đi dạo thì vấp ngã bởi đoạn vỉa hè trồi lên hơn 5 cm. Cú ngã khiến cô gãy cổ tay, khuỷu tay, xương bánh chè, dập nát xương mũi và rách môi. Kết quả chụp CT cho thấy cô còn bị xuất huyết dưới da đầu và chấn thương sọ não nhẹ.

Justine Gurrola, 42 tuổi, một giáo viên giáo dục đặc biệt đã bị ngã khi đang đi dạo trên vỉa hè thành phố Whittier, bang California, tháng 2/2018. Ảnh: NBC

Bà Yolanda Martinez, Giám đốc nhân sự và quản lý rủi ro của thành phố Whittier, cho biết "thiệt hại vỉa hè do rễ cây gây ra" là loại khiếu nại phổ biến nhất mà chính quyền nhận được. Tuy nhiên, hai năm sau vụ việc của Gurrola, thành phố mới bắt đầu xây dựng kế hoạch kiểm tra.

Luật sư Nick Rowley, đồng sáng lập hãng luật Trial Lawyers for Justice, nói Whittier nổi tiếng với những hàng cây xanh mát, "nhưng đáng tiếc, đôi khi chính điều đó khiến thành phố trở nên không an toàn".

"Thành phố đã không thực hiện trách nhiệm cơ bản nhất là bảo đảm an toàn cho cư dân. Họ quan tâm đến cây cối hơn là con người", Rowley nói.

Theo ông, chính quyền biết rõ vấn đề rễ cây làm hư hại vỉa hè từ nhiều năm nhưng không lập hệ thống kiểm tra, để khiếu nại chồng chất cho tới khi vụ việc của Gurrola xảy ra.

Trung tâm thành phố Whittier. Ảnh: Latimes

Theo luật bang California, nếu cơ sở công cộng thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chính quyền tồn tại tình trạng nguy hiểm, có thể gây thương tích cho người dân, cơ quan chức năng biết nhưng không khắc phục kịp thời thì phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vụ Gurrola đáp ứng đầy đủ các điều kiện này.

Từ sau tai nạn, Gurrola liên tục phải điều trị. Luật sư cho biết cô bị teo vùng trán và thái dương, dẫn đến suy giảm khả năng điều hành, kiểm soát cảm xúc và trí nhớ.

"Những việc tôi từng thích làm, giờ không thể nữa. Điều đó khiến tôi rất buồn", Gurrola nói. Cô khẳng định vụ kiện không nhằm mục đích tiền bạc, mà để "không ai khác phải bị thương vì rễ cây nữa".

Bảo Nhiên (Theo NBC News)