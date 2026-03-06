Được bồi thường 5,4 triệu USD vì bị chó cắn

MỹNgười phụ nữ được thuê để vận chuyển chú chó chăn cừu Bỉ, nhưng bị cắn nát cánh tay, sau 3 năm kiện tụng đã được tuyên 5,4 triệu USD bồi thường.

Genice Horta, 51 tuổi, đã được bồi thẩm đoàn Tòa án cấp cao Quận Los Angeles trao khoản bồi thường 5,4 triệu USD (142 tỷ đồng) sau phiên tòa kéo dài 10 ngày.

Phiên xử được mở hơn ba năm sau khi bà đệ đơn kiện, cáo buộc bị một con chó từ trại cứu hộ động vật tấn công. Con chó trước đó từng gây thương tích cho những người khác.

Vụ việc xảy ra ngày 23/9/2020, khi bà Horta được tổ chức cứu hộ động vật do tành phố Los Angeles quản lý, thuê để lái xe đưa một con chó giống Belgian Malinois tên là Maximus, từ Trại cứu hộ động vật East Valley đến Arizona.

Một nhân viên của trại đã thông báo với bà Maximus bị "lo lắng khi bị nhốt trong cũi", nên bà đã cho nó một loại bánh thưởng có chứa trazodone, loại thuốc an thần phổ biến dành cho chó.

Maximus chộp lấy phần thưởng rồi lao tới cắn chặt vào cánh tay phải của bà Horta, gây thương tích nghiêm trọng.

Theo đơn kiện, bà đã phải trải qua 6 ca phẫu thuật nhưng hiện tay đã bị tổn thương vĩnh viễn.

Chó chăn cừu Bỉ thông minh nhưng có thể khá hung dữ. Ảnh: People

Tại tòa, nhân viên trại cứu hộ khai anh ta đã cảnh báo bà Horta không được đến gần con chó với đồ ăn vặt. Sự việc xảy ra, anh ta đã cố gắng khống chế con chó bằng một sợi dây cáp quấn quanh cổ nó.

Song phía bà Horta cáo buộc nhân viên trại cứu hộ đã không kiểm soát được Maximus, cũng không cảnh báo bà rằng con chó này nguy hiểm. Trong khi trước đó nó đã từng cắn một thiếu niên và một nhân viên trại cứu hộ khiến họ phải nhập viện.

Luật tiểu bang California yêu cầu các trại cứu hộ động vật thành phố phải thông báo cho những người muốn nhận nuôi, hoặc người chuyển giao chó rằng một con chó đã cắn hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho ai đó.

Các luật sư của bà cũng cho biết con chó này đã được ghi nhận tại trại cứu hộ là "đã cắn và gầm gừ dữ dội với những người đi ngang qua chuồng của nó", và một nhân viên đã viết cảnh báo "CỰC KỲ THẬN TRỌNG!!!" trong hồ sơ của nó. Nhưng họ lại không cảnh báo gì cho bà- người trực tiếp vận chuyển nó.

Tòa xác định thành phố Los Angeles- đơn vị quản lý Trại cứu hộ, phải chịu 62,5% trách nhiệm, nhóm cứu hộ chịu 25% trách nhiệm và Horta chịu 12,5% trách nhiệm trong vụ việc.

Đây là trường hợp thứ ba mà một người thắng kiện và nhận được tiền bồi thường sau khi cáo buộc một trung tâm cứu hộ động vật ở Los Angeles đã không thông báo cho mọi người về sự nguy hiểm của một số loài chó nhất định.

Hai người trước đó được lần lượt 3,25 triệu và 7,5 triệu USD, đều là những người nhận nuôi chó từ Trung tâm cứu hộ và bị chúng cắn trọng thương mà không được trung tâm này cảnh báo gì trước khi nhận nuôi.

Hải Thư (Theo LA Daily News, People)