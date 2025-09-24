Được bồi thường 25 triệu USD cho 38 năm ngồi tù oan

MỹÔng Maurice Hastings, 72 tuổi, trong hơn 38 năm ngồi tù đã kiên trì đề nghị giám định AND song cảnh sát quan liêu đã không chấp nhận, cho đến khi thủ phạm thực sự được xác định.

Theo tài liệu Tòa án quận Los Angeles công bố hôm 24/9, ông Maurice Hastings đã đạt được thỏa thuận với thành phố Inglewood về khoản bồi thường 25 triệu USD - khoản giải quyết án oan sai lớn nhất trong lịch sử bang California.

"Không có số tiền nào có thể khôi phục lại 38 năm cuộc đời đã bị đánh cắp của tôi. Nhưng thỏa thuận này là kết thúc đáng mừng cho chặng đường rất dài, và tôi mong muốn được tiếp tục cuộc sống của mình", ông nói.

Vụ án oan của ông bắt nguồn từ vụ án mạng xảy ra năm 1983, nạn nhân là cô Roberta, bị tấn công tình dục và tử vong bằng một phát súng duy nhất vào đầu. Thi thể được tìm thấy trong cốp xe của cô ở vùng ngoại ô Inglewood, Los Angeles.

Ông Maurice Hastings bị buộc tội giết người dù không có bằng chứng vật lý nào liên kết với vụ cướp, giết người và tấn công tình dục này, chỉ đơn giản vì ông có ngoại hình giống nghi can. Nhiều nhân chứng đã xác nhận bằng chứng ngoại phạm của ông trong suốt thời gian án mạng nhưng không được chấp nhận.

Ông Maurice Hastings vui mừng khi được minh oan sau 38 năm ngồi tù. Ảnh: ABC

Song các công tố viên vẫn giữ nguyên cáo buộc, đề nghị án tử hình. Bồi thẩm đoàn tuyên ông có tội, nhưng do không đạt được đồng thuận tuyệt đối, mức án với ông này được tuyên năm 1988 chỉ là chung thân không ân xá.

Theo tài liệu của cơ quan công tố, vào thời điểm khám nghiệm tử thi nạn nhân, cảnh sát điều tra đã tiến hành khám nghiệm tấn công tình dục và phát hiện tinh dịch trong tăm bông lấy mẫu miệng.

Ông Maurice Hastings từ khi bị bắt vẫn luôn kêu oan, và đã yêu cầu xét nghiệm mẫu ADN này vào năm 2000 để minh oan, nhưng vào thời điểm đó, văn phòng công tố đã từ chối yêu cầu.

Phải đến năm 2022, yêu cầu của ông mới được chấp thuận. Kết quả xét nghiệm tháng 6 cùng năm cho thấy, mẫu tinh dịch không phải của ông. Nó khớp với một tội phạm tình dục bị kết án. Trong vụ án đó, nạn nhân nữ cũng bị nhét vào cốp xe và ép quan hệ tình dục bằng miệng.

Hắn bị bắt vì tội trộm xe chỉ 3 tuần sau vụ án mạng gây ra với cô Roberta. Cảnh sát đã phát hiện ra đồ trang sức và một chiếc ví đựng tiền xu trùng khớp với đồ của Roberta nhưng hắn ta không bị điều tra vào thời điểm đó. Sai lầm ông Maurice Hastings phải ngồi tù oan gần 4 thập kỷ.

Kẻ gây án đích thực đã chết trong tù vào năm 2020 vì những vụ án khác, theo tài liệu tòa án.

Năm 2022, ông Maurice được thả và chính thức được tòa tuyên vô tội vào năm sau. Ông sau đó kiện đòi bồi thường oan sai, cáo buộc các cảnh sát của Sở Cảnh sát Inglewood và điều tra viên của Văn phòng công tố Quận Los Angeles vào thời điểm đó đã quan liêu, gài bẫy ông.

"Các sở cảnh sát trên khắp California và trên toàn quốc nên lưu ý rằng họ sẽ phải trả giá đắt khi để xảy ra hành vi sai trái nghiêm trọng như vậy trong phạm vi công việc của mình", luật sư của ông nói sau vụ dàn xếp 25 triệu USD.

Luật sư cho hay thân chủ đang sống những năm tháng yên bình sau 38 năm tù oan uổng không gì bù đắp nổi.

Hải Thư (Theo ABC, CNN, LA Times)