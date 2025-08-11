Dunlopillo giới thiệu bộ sưu tập de.Stress tại hệ thống Vua Nệm

Dunlopillo, thương hiệu nệm gần 100 tuổi đến từ Anh, vừa giới thiệu bộ sưu tập nệm lò xo cao cấp de.Stress, với Vua Nệm trong vai trò đối tác phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Sự kiện ký kết phân phối độc quyền bộ sưu tập de.Stress giữa Dunlopillo và Vua Nệm diễn ra tại Hà Nội ngày 8/8. Ông Phạm Thành Nhân - Giám đốc quốc gia Dunlopillo Việt Nam chia sẻ, de.Stress là minh chứng cho cam kết của doanh nghiệp trong việc mang đến những sản phẩm kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và tinh thần châu Âu. "Đây không chỉ là một sản phẩm nệm, mà là một giải pháp toàn diện cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người Việt", ông Nhân nói.

Đại diện Dunlopillo và Vua Nệm ký kết hợp tác. Ảnh: Dunlopillo

Theo nhà sản xuất, de.Stress được xem là bước ngoặt trên hành trình chuyển đổi từ sản phẩm nệm sang giải pháp ngủ đúng cách, đánh dấu bước tiến trong việc phổ biến xu hướng cá nhân hóa giấc ngủ bằng công nghệ.

Đây là dòng nệm cao cấp mới nhất của Dunlopillo tích hợp loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống lò xo túi thật sự độc lập (5 vùng, 3 vùng và song song), vải tích hợp công nghệ Anti Static và Magne Sleep, cao su Talasilver nhập khẩu châu Âu. Bên cạnh đó, công nghệ Triple Barrier mang lại tác động chuyên sâu đến cơ thể và thư giãn cho người dùng trong suốt giấc ngủ.

Cụ thể, công nghệ vải Anti Static và Magne Sleep giúp hạn chế tĩnh điện, tạo từ trường tự nhiên hỗ trợ thư giãn cơ thể và ngủ sâu, phục hồi năng lượng. Hệ thống lò xo túi thật sự độc lập đảm bảo nâng đỡ tối ưu cho từng vùng cơ thể, giảm truyền động, giúp người dùng có giấc ngủ yên tĩnh, không bị quấy rầy. Cao su Talasilver có kết cấu êm ái, không mùi, kháng khuẩn với công nghệ Nano Silver tạo môi trường ngủ an toàn.

Trong khi đó, công nghệ Triple Barrier là một trong những điểm nổi bật giúp nệm Dunlopillo de.Stress được tin chọn. Triple Barrier hoạt động trên bề mặt nệm đồng thời thâm nhập sâu vào lõi nệm, tạo thành lớp rào chắn giúp hạn chế mạt bụi, vi khuẩn, nấm mốc. Từ đó, người dùng có thể say giấc trong không gian sạch sẽ, an toàn cho da và hệ hô hấp, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

Một số sản phẩm de.Stress của Dunlopillo được giới thiệu tại Vua Nệm. Ảnh: Dunlopillo

Khác với các dòng nệm truyền thống thường chỉ xoay quanh độ cứng - mềm, de.Stress phát triển theo ba phiên bản dựa trên thể trạng và nhu cầu sử dụng của từng cá nhân. Trong đó, de.Stress Powerful sử dụng hệ thống lò xo túi thật sự độc lập nâng đỡ ba vùng và công nghệ triệt tiêu rung động, lý tưởng cho người dễ bị đánh thức bởi chuyển động hoặc người nhạy cảm với tiếng ồn. Phiên bản de.stress Energy gồm cao su Talasilver kết hợp lò xo túi song song và 5 lớp foam đàn hồi cao, giúp phân bổ áp lực đồng đều, phù hợp với người thường xuyên đau lưng, vai gáy căng cứng. Cuối cùng, de.Stress Release với thiết kế lò xo túi 5 vùng kết hợp lớp lò xo túi siêu nhỏ Micro Pocket Spring và cao su cao cấp Talasilver mang lại cảm giác phục hồi sâu gần như không trọng lực.

Từ tháng 8, người tiêu dùng có thể trải nghiệm bộ sưu tập Dunlopillo de.Stress tại 160 cửa hàng Vua Nệm và nền tảng trực tuyến vuanem.com. Tại đây, khách hàng được tư vấn cá nhân hóa và chọn lựa dòng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu

Phân phối độc quyền de.Stress, Vua Nệm cũng mong muốn thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của mình trong hệ sinh thái chăm sóc giấc ngủ tại Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng giám đốc Vua Nệm chia sẻ: "de.Stress là bước đi chiến lược trong lộ trình đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Vua Nệm, đồng thời là công cụ mạnh mẽ để hiện thực hóa mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm - nơi mỗi khách hàng được phục vụ không chỉ bằng sản phẩm phù hợp, mà bằng hiểu biết sâu sắc về chính giấc ngủ của họ".

Đại diện Dunlopillo và Vua Nệm chụp hình lưu niệm trong buổi ký kết hợp tác. Ảnh: Dunlopillo

Trong bối cảnh chất lượng giấc ngủ ngày càng bị ảnh hưởng bởi nhịp sống căng thẳng, ánh sáng xanh và thói quen sinh hoạt thiếu điều độ, nhà sản xuất cũng như phân phối kỳ vọng de.Stress góp phần giúp người dùng hình thành một lối sống lành mạnh hơn, bắt đầu từ giấc ngủ chất lượng mỗi đêm.

Ra đời tại Anh năm 1929, Dunlopillo hiện diện tại hơn 40 quốc gia và thuộc sở hữu của Tập đoàn Pikolin (Tây Ban Nha) - một trong những tên tuổi hàng đầu châu Âu về giải pháp giấc ngủ. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, Dunlopillo phát triển đa dạng dòng nệm, gối và phụ kiện cao cấp cho thị trường nội địa và khu vực Đông Nam Á.

Diệp Chi