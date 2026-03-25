Dừng xe ngủ trên cao tốc, tài xế bị phạt 21 triệu đồng

Ngày 25/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Đinh Quang Phúc, 28 tuổi, ngụ Đồng Nai.

Chiều qua, trong lúc tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tổ công tác phát hiện ôtô biển số TP HCM dừng tại làn dừng khẩn cấp đoạn qua huyện Tuy Phong. Kiểm tra, cảnh sát thấy tài xế Phúc đang nằm ngủ trong xe, chỉ bật xi nhan phải, không bật đèn cảnh báo nguy hiểm theo quy định.

Ôtô đổ trong làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, chiều 25/3. Ảnh: CSGT

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cùng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Cảnh sát giao thông đã xử phạt tài xế 13 triệu đồng về lỗi không bật đèn cảnh báo khi dừng xe khẩn cấp trên cao tốc, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, người này bị xử phạt thêm do không có đủ giấy tờ phương tiện. Tổng mức phạt là 21 triệu đồng, xe bị tạm giữ 7 ngày.

Cùng vi phạm này, doanh nghiệp sở hữu phương tiện bị xử phạt 56 triệu đồng do giao xe không đủ điều kiện tham gia giao thông. Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 77 triệu đồng.