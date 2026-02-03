Thứ ba, 3/2/2026
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ ba, 3/2/2026, 11:22 (GMT+7)

Dừng xe giữa đường, tài xế bị húc rơi khỏi cầu vượt

Dừng xe giữa đường, tài xế bị húc rơi khỏi cầu vượt

BrazilChiếc bán tải lao tới đâm xoay ôtô dừng ở làn sát dải phân cách, hất văng tài xế đang đứng phía đầu xe xuống đường bên dưới.

Dừng xe đóng nắp ca-pô, tài xế bị ôtô khác đâm bay
 
 

Video: Metropoles

Chiếc nắp ca-pô bật mở chắn tầm nhìn khi xe đang chạy khiến tài xế phải dừng lại ở làn đường sát dải phân cách trên cầu vượt, hôm 31/1 ở Santa Maria, bang Rio Grande do Sul.

Trong lúc nạn nhân vẫn chưa đóng được nắp ca-pô thì một chiếc bán tải chạy tới cùng làn và đâm trúng. Người đàn ông 64 tuổi bị hất văng qua lan can, rơi lọt xuống đường bên dưới, tử vong.

Theo Metropoles, tài xế có bật đèn cảnh báo nhưng không sử dụng biển tam giác để báo hiệu cho các tài xế khác sớm nhận biết nguy hiểm, kịp thời vòng tránh.

Mỹ Anh

  Trở lại XeTrở lại Xe
×