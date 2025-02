Trung QuốcMột phụ nữ dừng xe giữa cao tốc ở Trịnh Châu để đánh con khi con trai quấy nhiễu, khiến dư luận tranh cãi gay gắt.

Trên đường cao tốc ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc tuần trước, một người phụ nữ họ Trương đã dừng trên làn khẩn cấp, ép con ra khỏi xe để dạy dỗ. Trong video ghi lại sự việc, người mẹ túm lấy áo khoác con trai và cầm cành cây vụt cậu bé đang khóc.

Trả lời Nhật báo Hàng Châu khi video lan truyền và gây tranh cãi, Trương cho biết cô đã nổi giận vì con trai quấy nhiễu, không muốn mẹ lái xe về nhà.

Dừng xe giữa cao tốc để đánh con Trương đánh con tại làn khẩn cấp trên một tuyến cao tốc ở Hà Nam, Trung Quốc. Video: 163

Cậu bé phản đối ầm ĩ, dọa sẽ nhảy khỏi xe. "Khi đó, tôi thấy giáo dục bằng lời nói không hiệu quả. Thằng bé có thể gây nguy hiểm khi tôi đang lái xe", Trương kể. "Tôi biết mình sẽ bị phạt vì dừng xe trên cao tốc. Nhưng tôi không thể chịu nổi, cần phải cho nó một bài học ngay lập tức".

Theo luật giao thông Trung Quốc, hành vi dừng xe ở làn khẩn cấp của đường cao tốc trong trường hợp không cấp bách có thể bị phạt 27 USD, trừ 9 điểm trên bằng lái.

Trương nói quy tắc trong nhà của cô là khi cha mẹ đang dạy con cái, những người lớn khác trong gia đình không được can thiệp. Cô cho biết đó là lý do người quay video không rời xe can ngăn.

Ngày 18/2, Trương đăng video lên mạng xã hội, quay cảnh con trai đang nhận lỗi. "Tôi đã nhận ra việc nhảy khỏi xe trên đường cao tốc là rất nguy hiểm và sai trái. Các bạn đừng học theo tôi nhé", cậu bé nói.

Con trai Trương trong video nhận lỗi. Ảnh: Baidu

Video Trương đánh con trai có hàng triệu lượt xem, thu hút nhiều bình luận.

"Ban đầu, tôi sợ tâm lý người mẹ có vấn đề. Nhưng sau khi tìm hiểu chi tiết, tôi ủng hộ các dạy con của cô ấy", một người bình luận.

"Đánh trẻ em trên đường là nguy hiểm. Nhỡ thằng bé chạy ra giữa đường thì sao? Tốt hơn cha mẹ nên về nhà rồi giáo dục thằng bé", người khác viết.

Đức Trung (Theo CNA, Global Times, Sixthtone)