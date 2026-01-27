Dừng xe bên đường, tài xế bị tông tử vong

Lạng SơnDừng xe ben bên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Hữu Lũng cũ để sửa chữa, nam tài xế bị xe container tông tử vong, đêm 26/1.

Khoảng 22h40, đang dừng xe gần cây xăng qua xã Cai Kinh để sửa, tài xế 45 tuổi, trú xã Vân Nham, bất ngờ bị xe container chở gạch men chạy cùng chiều lao tới tông trúng phần sườn xe, cuốn theo tài xế vào gầm.

Tài xế bị tông tử vong khi dừng xe bên đường để sửa chữa Khoảng khắc xe container gây tai nạn đêm 26/1. Video: Vi Thành

Sau cú tông, xe container tiếp tục lao vào cây xăng, tông trúng xe tải thùng cũng đang dừng đỗ gần đó. Tài xế xe ben tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, đầu xe ben bị đâm vỡ, thi thể tài xế nằm dưới gầm xe container. Toàn bộ gạch lát trên xe container văng xuống đường.

Gạch lát trên xe container bị văng hết xuống đường. Ảnh: Lạng Sơn

Anh Vi Thành Phước, một tài xế chứng kiến tai nạn, cho biết tài xế xe container có dấu hiệu lái xe loạng choạng, liên tục đảo qua lại.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Việt An