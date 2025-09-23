Dùng xe bán tải trộm cây ATM khỏi ngân hàng

Thái LanNgười đàn ông Hà Lan bị bắt tại tỉnh Khon Kaen sau khi dùng xe bán tải kéo cây ATM khỏi chi nhánh ngân hàng để đưa về nhà.

Cảnh sát hôm 22/9 nhận được thông báo có người đang cố di dời máy ATM khỏi chi nhánh Ngân hàng Thương mại Siam ở Tambon Ban Thum, huyện Mueang, tỉnh Khon Kaen, đông bắc Thái Lan. Khi đến nơi, họ phát hiện một người đàn ông lái chiếc xe bán tải không biển số đang đi ngược chiều, kéo lê phần thân chính của máy ATM phía sau.

Sijtse Koovlar, 60 tuổi, công dân Hà Lan, bị bắt lúc 2h05. Theo giới chức, Koovlar đã dùng xe đẩy và xe bán tải để kéo máy ATM khỏi vị trí lắp đặt.

Chiếc xe bán tải kéo theo máy ATM trên con đường ở huyện Mueang, tỉnh Khon Kaen, Thái Lan ngày 22/9. Ảnh: The Nation

Koovlar, đã về hưu và sống tại Khon Kaen, thừa nhận đã cố trộm tiền từ máy ATM do gặp khó khăn về tài chính.

Người đàn ông này khai rằng đã chuyển 10 triệu baht (hơn 314.000 USD) cho vợ, một phụ nữ Thái Lan, để đầu tư. Tuy nhiên, người vợ nói số tiền đó không đủ và hai vợ chồng cãi nhau. Koovlar đi trộm tiền trong cơn bực tức.

Cảnh sát cho biết nghi phạm có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy.

Huyền Lê (Theo The Nation, Straits Times)