Dùng xà beng phá ôtô của hàng xóm

Nghệ AnNguyễn Văn Sơn bị cáo buộc dùng xà cạy kim loại đập phá ôtô bán tải của hàng xóm, gây hư hỏng do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Ngày 16/1, ông Sơn, 59 tuổi, trú khối phố 15, đang bị Công an phường Trường Vinh tạm giữ hình sự để điều tra tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ông Sơn thừa nhận hành vi, khai có mâu thuẫn trong sinh hoạt với hàng xóm nên gây ra sự việc.

Nghi can Sơn (góc phải) làm việc với cảnh sát. Ảnh: Báo Nghệ An

Theo điều tra, khoảng 5h40 ngày 12/1, ông Sơn đội mũ lưỡi trai, bịt mặt, mặc áo mưa, che ô, tiếp cận xe bán tải của hàng xóm đang đỗ trên vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh (trước đây thuộc TP Vinh). Sơn dùng xà cạy kim loại đập mạnh nhiều phát vào kính chắn gió phía trước, đèn xe và nắp ca-pô.

Thời điểm này, trên đường có một số phương tiện qua lại. Sau hơn nửa phút, Sơn rời đi. Hậu quả, kính chắn gió phía trước ôtô nứt toác, đèn vỡ, nhiều bộ phận ngoại thất hư hỏng nặng.

Người đập phá ôtô của hàng xóm bị bắt Camera ghi lại cảnh ôtô bị đập phá, rạng sáng 12/1. Video: Hùng Lê

Chủ xe cho biết thuê căn nhà trên đường Phan Đăng Lưu mở cửa hàng thuốc thú y. Đêm trước khi xảy ra sự việc, thấy nhà hàng xóm bên cạnh hát karaoke gây ồn ào nên ông đã sang nhắc nhở, đề nghị giảm tiếng ồn để tránh ảnh hưởng sinh hoạt chung. Chủ xe cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến ôtô bị phá.

Theo chủ xe, chiều 14/1, một số người thân của ông Sơn đã sang nhà trao đổi, mong muốn xin lỗi và khắc phục toàn bộ thiệt hại cho chiếc xe.

"Tôi ghi nhận thiện chí, nhưng việc xin lỗi riêng lẻ không thể thay thế trách nhiệm trước pháp luật. Sự việc xảy ra công khai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu dân cư", chủ xe nói, cho hay chưa thể chấp nhận lời xin lỗi và mong cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng hành vi.

Sau khi bị đập phá, chủ phương tiện đã đưa ôtô ra hãng kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng. Kết quả sơ bộ cho thấy nhiều phụ tùng bị ảnh hưởng, tổng chi phí khắc phục dự kiến hơn 50 triệu đồng.

