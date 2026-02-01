Dùng ứng dụng hẹn hò để xin tư vấn du lịch

Ize sử dụng các ứng dụng hẹn hò để hỏi "món ăn nào anh thích nhất ở đây", "bar nào có cocktail ngon nhất" từ người địa phương và thường nhận được câu trả lời chất lượng.

lze Vītola, người Latvia, là nhà nghiên cứu xu hướng văn hóa sống tại Amsterdam, Hà Lan. Cô tiết lộ một trong những bí quyết khi đi du lịch một mình là dùng các ứng dụng hẹn hò, với những câu mở đầu khéo léo.

"Tôi nhận thấy hầu hết người ghép đôi đều sẵn lòng giúp đỡ và giới thiệu thành phố của họ theo hướng tích cực. Dù có hay không chuyện gặp gỡ lãng mạn, các cuộc nói chuyện vẫn diễn ra nhiệt tình trên ứng dụng", Ize nói.

Ize thích các cuộc gặp gỡ mới mẻ. Ảnh: Ize Vītola

Việc du lịch ngẫu hứng, tùy cơ ứng biến có vẻ lãng mạn và phiêu lưu, nhưng cô tin những trải nghiệm tuyệt vời nhất thường đến từ sự chuẩn bị. Cô lưu sẵn danh sách những nơi cần ghé thăm trên Google Maps để định hướng khi đặt chân đến một nơi mới. Khi xem các bài viết hay video đề xuất từ các travel blogger hay influencer hoặc được đề xuất ngẫu nhiên, cô không tin tưởng vì cảm giác không sát thực.

"Tôi thấy không có gì đáng xem hay đáng ăn. Những bài tổng hợp trên truyền thông đôi khi cũng thiếu yếu tố cá nhân trải nghiệm thực tế", Ize nói.

Chính vì vậy, những mẹo gợi ý đáng tin cậy từ người địa phương luôn là cách Ize yêu thích nhất để tìm gợi ý. Tất nhiên, không phải điểm đến nào cô ghé cũng có một người sẵn lòng chia sẻ danh sách những địa điểm thú vị tại địa phương. Vì thế, các ứng dụng hẹn hò là giải pháp phù hợp nhất.

Trước chuyến đi, Ize chọn điểm đến trên ứng dụng hẹn hò và hỏi người địa phương. Hầu hết những người cô trò chuyện cùng đều hào hứng chia sẻ. "Thông qua việc chọn lọc hồ sơ cá nhân của người muốn hẹn hò, tôi nói với người ghép đôi ý định ngay từ đầu. Và thường họ rất sẵn lòng đưa ra các gợi ý", cô nói.

Gần đây, khi lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Istanbul, cô đặt vị trí ở Kadıköy. Chỉ trong vòng một giờ, cô đã có hơn 50 người địa phương sẵn sàng trò chuyện. Chỉ cần một câu hỏi nhanh kiểu "Đây là lần đầu tôi đến thành phố, có gợi ý gì hay không nhỉ" là đủ để bắt đầu cuộc trò chuyện. Để mọi thứ dễ dàng hơn nữa, đôi khi cô thay một trong các câu hỏi gợi ý trên hồ sơ bằng nội dung khuyến khích người khác đưa đề xuất. Trong danh sách dài các câu lệnh của ứng dụng hẹn hò Hinge cô dùng gần đây, có rất nhiều câu phù hợp cho việc này.

"Cách chinh phục tôi là... nói cho tôi biết quán ăn yêu thích của anh trong thành phố" hay "Tôi muốn một người... có thể chỉ cho tôi những quán bar có cocktail ngon nhất". Từ câu trả lời của họ, cùng với hồ sơ cá nhân (tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích), cô có thể dễ dàng nhận ra gu có hợp nhau hay không, và biết nên hỏi ai cho từng gợi ý cụ thể. Cô sẽ hỏi một kiến trúc sư về một công trình mà anh ấy đánh giá thấp, hoặc hỏi một người thích chạy bộ về công viên gần đó để chạy vào buổi sáng.

Nếu cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, đối phương thực sự khiến Ize tò mò và lịch trình còn trống, cô sẽ gặp trực tiếp những "hướng dẫn viên online" này. Khi làm vậy, cô luôn áp dụng các nguyên tắc an toàn khi hẹn hò: gặp ở nơi công cộng (tốt nhất là ban ngày), chia sẻ vị trí với người cô tin tưởng, không uống quá nhiều và luôn để ý đến đồ uống của mình.

Điều này không có nghĩa cô không thể có những cuộc hẹn hò lãng mạn. "Ai nói không thể kết hợp công việc với niềm vui? Tuy nhiên, phần lớn người ghép đôi vẫn chỉ dừng lại trên ứng dụng hoặc thành bạn bè trên Instagram", cô nói và cho hay đây là cách tuyệt vời để gặp gỡ những người mới và khám phá thành phố theo đúng kiểu người bản địa.

Thông qua những lần gặp gỡ này, những người ghép đôi của Ize đã giúp cô nhận được ưu đãi tại cửa hàng của bạn bè họ, mời cô tham dự những buổi tiệc toàn người địa phương, và thậm chí còn dẫn đi nhiều nơi theo lộ trình được cá nhân hóa.

lze Vītola nhận ra rằng đa số mọi người thích giúp đỡ người khác và muốn giới thiệu thành phố của mình theo cách tốt đẹp nhất. Nếu cuộc trò chuyện diễn ra dễ chịu, cô thường lịch sự mời họ đến nơi cô sống để đáp lễ. Mẹo du lịch này có thể được coi là đặc quyền của người đi một mình.

Tâm Anh (theo Business Insider)