Dựng truyền thuyết 'Con Rồng cháu Tiên' bằng 3D

Đạo diễn Huy Nguyễn sẽ tái hiện truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên" bằng công nghệ 3D vào ngày 30/12 tại sự kiện World Expo ở Dubai (UAE).

Tiết mục dài năm phút, nằm trong chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận (The Eternal Flow), là hoạt động diễn ra vào Ngày Quốc gia Việt Nam ở triển lãm World Expo. Địa điểm trình chiếu là mái vòm Al Wasl, đường kính 130 mét, một trong những màn hình lớn nhất thế giới.

Đạo diễn nói: "Lúc đầu, chúng tôi không nghĩ việc kể câu chuyện dài năm phút trên mái vòm lại khó như vậy. Êkíp đã làm việc với những công ty hỗ trợ âm thanh, kỹ xảo ở Mỹ, đồng thời nhờ ban tổ chức trang bị 252 máy chiếu, 2.535 đèn LED để đạt hiệu quả. Phần hình vẽ, âm thanh do nhiều công ty trong và ngoài nước cùng thực hiện".

Hình ảnh trong phim hoạt hình "Con Rồng cháu Tiên" do một đơn vị tư nhân trong nước thực hiện năm 2017. Ảnh: Pops Kid

Ngoài hoạt động chiếu phim, sự kiện giới thiệu một số nghề truyền thống ở Việt Nam, nét đặc trưng của 54 dân tộc anh em, một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Êkíp chương trình còn tôn vinh các bộ sưu tập thời trang ứng dụng, lấy cảm hứng từ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào thiểu số nhiều vùng, miền.

Các người đẹp như H’Hen Niê, Khánh Ngân, Mâu Thủy, Hoàng My, Kim Duyên, Hà Thu, Lệ Hằng và dàn người mẫu Hương Ly, Trà My, Mộng Tuyền, Hồng Nhung, Kim Phương sẽ trình diễn những bộ sưu tập của nhà thiết kế Lý Quí Khánh, Diego, Vũ Việt Hà, (thương hiệu Chula)... Chương trình do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông phối hợp tổ chức.

Triển lãm Thế giới (World Expo) là sự kiện lâu đời từ thế kỷ thứ 19, được coi là một trong ba sự kiện lớn nhất hành tinh, cùng WorldCup bóng đá và Olympic. Lần đầu đăng cai sự kiện diễn ra từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022, UAE dự kiến chào đón khoảng 20 triệu du khách.

World Expo được đánh giá là cơ hội lớn để quảng bá kinh tế, văn hóa, là cơ hội thúc đẩy sự hồi sinh của các nền kinh tế trên toàn cầu, sau thời gian vượt khó chống chọi với vô vàn khó khăn của Covid-19.

Hà Thu