Dùng trẻ con để thử công nghệ tự lái

MỹÍt nhất hai đứa trẻ được bố trí chạy ngang đường khi chiếc Tesla được thử nghiệm hệ thống lái tự động hoàn toàn.

Thử công nghệ tự lái ngay giữa đường với trẻ con Video: Whole Mars Catalog

Video dài hơn 10 phút với sự xuất hiện và tham gia của nhiều người, gồm một số trẻ em trong quá trình thử xe và được đăng trên kênh YouTube Whole Mars Catalog ngày 15/8 vừa qua. Quá trình thử nghiệm gồm một số kịch bản khác nhau, với cả hình nộm và trẻ em, để chứng thực khả năng hoạt động của công nghệ lái tự động trên xe Tesla.

Trong quá trình thử nghiệm, các thành viên của Whole Mars Catalog chỉ ra rằng xe Tesla đã từ chối chạy khi phía trước có trẻ em đang đứng, hoặc tự động giảm tốc độ khi phát hiện trẻ em chạy qua đường. Hai trường hợp trên đều là những đứa trẻ thực sự được bố trí đứng hoặc chạy qua đầu xe, thay vì mannequin.

Thực tế, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đang lên tiếng cảnh báo những người đưa trẻ em hay người lớn vào những màn trình diễn hay thử nghiệm an toàn. Những lo ngại này dấy lên sau khi một số người bắt đầu đăng tải các video thử nghiệm tương tự lên mạng. Các video này phần lớn nhằm đáp trả những chỉ trích đối với phần mềm tự lái hoàn toàn (Full Self-Driving - FSD) của Tesla. Video của Whole Mars Catalog cũng nằm trong số đó.

Trong thông báo của NHTSA có nêu: "Người tiêu dùng đừng bao giờ cố tự tạo ra những kịch bản thử nghiệm, hoặc sử dụng người thật, đặc biệt là trẻ em, để thử hiệu quả của công nghệ ôtô".

Thông báo cũng nói rõ, rằng "có thể rất nguy hiểm với bất cứ ai thử nghiệm công nghệ ôtô. Không ai nên đánh liều với mạng sống của mình, hoặc mạng sống của ai khác, để xem xét hiệu quả của công nghệ".

Trong khi đó, ở phía những người chỉ trích phần mềm FSD của Tesla, có Dan O'Dowd - kỹ sư công nghệ an toàn, nhà sáng lập kiêm CEO công ty phần mềm Green Hills Software, Mỹ. Ông cũng là người tích cực vận động quốc hội Mỹ ban hành lệnh cấm đối với FSD của Tesla.

Mỹ Anh (theo Carscoops)