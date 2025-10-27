Dùng thuyền sơ tán khách Tây khỏi vùng ngập ở Hội An

Một số khu vực ở Hội An ngập sâu khiến du khách nước ngoài mắc kẹt, khách sạn phải thuê thuyền để đưa người rời đi an toàn.

Trưa 27/10, nước lũ dâng cao đột ngột khiến khu vực An Hội cũ (nay thuộc phường Hội An, TP Đà Nẵng) ngập sâu hơn 2 m.

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều người bất ngờ, vì tối 26/10, du khách vẫn có thể lội nước tham quan khu phố cổ. Khu vực An Hội, nằm sát sông Hoài, là một trong những điểm trũng, thường ngập sâu đầu tiên khi vào mùa mưa lũ.

Đại diện khách sạn The Imperfect Downtown Hoi An (đường Nguyễn Phúc Tần) cho biết đã đóng cửa cơ sở từ trưa, dùng thuyền hỗ trợ 12 khách quốc tế di tản đến khu vực an toàn.

"Một số khách chưa muốn trả phòng nhưng chúng tôi buộc phải đóng cửa vì không đảm bảo an toàn", đại diện cơ sở này nói.

Một số khách đã đặt xe di chuyển đến các điểm du lịch khác như Đà Lạt, Quảng Bình, số khác tìm nơi lưu trú ở vùng cao ráo tại Hội An để chờ nước rút. Các cơ sở lưu trú cũng nhắc khách chủ động liên hệ với nhà xe để kiểm tra lịch khởi hành, do lo ngại tình hình lũ lụt có thể ảnh hưởng đến giao thông.

Nhóm khách nước ngoài rời khách sạn bằng thuyền trong trưa 27/10. Ảnh: The Imperfect Downtown Hoi An

Tại một số khu vực khác của phường Hội An, nhiều khách phải hủy lịch trình. Andrew Hoedemaker, đến từ Australia, mắc kẹt ở khách sạn Hoiana Boutique đã ba ngày. Anh dự định đến Đà Nẵng vào ngày 28/10 nhưng không thể di chuyển vì đường phố ngập sâu. Nước tràn lên sảnh khoảng 10 cm và có thể tiếp tục dâng lên. Ngoài phố, rác trôi nổi khắp nơi. Nhân viên khách sạn khuyến cáo khách không ra ngoài vì nguy hiểm.

Theo Andrew, anh và những du khách khác không gặp nguy hiểm nhưng nguồn thực phẩm có nguy cơ khan hiếm do gặp khó khăn trong vận chuyển.

"Chúng tôi vẫn có điện nhưng không biết sẽ duy trì được bao lâu", anh nói và cho biết nhiều lịch trình tham quan bị huỷ nên quyết định ở lại đến 6/11 để khám phá Việt Nam.

Khung cảnh nhìn từ cửa sổ phòng khách sạn của Andrew. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, Tanya Richards, đến từ Australia, cũng vô tình mắc kẹt ở Hội An dù lịch ban đầu là đến Huế. Cô bay chuyến Hà Nội - Huế tối 26/10 nhưng máy bay không thể đáp vì thời tiết xấu, đổi hướng hạ cánh xuống Đà Nẵng.

Khi đến Đà Nẵng, trời vẫn mưa lớn. Hãng bay đề nghị bố trí xe buýt đưa khách ngược trở lại Huế nhưng Tanya không đi. Cô đặt hai đêm nghỉ tại Hội An. Đêm 26/10, trời mưa lớn khiến mọi lịch trình khám phá phố cổ hôm sau bị hủy. Tanya đành ở lại khách sạn, ngắm trời mưa qua cửa sổ phòng.

"Tôi hiểu thời tiết là một phần của trải nghiệm du lịch ở bất cứ đâu", cô nói và cho biết không lo lắng dù kẹt lại vì đã đến Việt Nam nhiều lần trước đây.

Phố cổ Hội An ngập sâu. Ảnh: Tanya Richards

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, miền Trung tiếp tục mưa đến hết tháng 10. Dự báo từ nay đến sáng 29/10, nam Quảng Trị - Đà Nẵng, đông Quảng Ngãi mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm.

Riêng Huế và Đà Nẵng tiếp tục là tâm mưa với lượng 300-500 mm, cục bộ trên 800 mm. Ngoài ra, Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị mưa 100-200 mm, cục bộ trên 350 mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Tú Nguyễn