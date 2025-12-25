Dùng thiết bị bay không người lái vận chuyển thuốc, bệnh phẩm đến viện

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế đến các cơ sở y tế khác và ngược lại, nhằm tiết kiệm thời gian trong đô thị đông đúc.

Ngày 25/12, PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết đây là mô hình tiên phong tại Việt Nam kết hợp hạ tầng bưu chính với công nghệ bay tầm thấp phục vụ lĩnh vực y tế. Mô hình này do bệnh viện và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) triển khai nhằm rút ngắn thời gian luân chuyển đồng thời nâng cao khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp.

Theo kế hoạch, các chuyên gia sử dụng UAV cỡ nhỏ được thiết kế chuyên biệt cho vận chuyển y tế, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn và pháp lý để hoạt động trong bán kính khoảng 10 km. Mỗi tuyến dự kiến khai thác hai chuyến bay mỗi ngày và có thể tăng tần suất khi phát sinh nhu cầu đột xuất từ các cơ sở y tế, sau khi được cơ quan chức năng cho phép.

Thiết bị bay có tốc độ hành trình 60 km/h, phạm vi hoạt động 15 km, tích hợp camera giám sát hành trình theo thời gian thực. Khoang chứa chuyên dụng được thiết kế phù hợp với yêu cầu bảo quản mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế. Thời gian tới, UAV sẽ tiếp tục được nâng cấp để đạt tầm bay khoảng 20 km và trọng tải lên tới 10 kg, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển y tế.

UAV vận chuyển mẫu bệnh phẩm giữa các bệnh viện. Ảnh: Thúy Ninh

Hiện, tuyến bay Bệnh viện Đức Giang và Bệnh viện Gia Lâm đã được nghiên cứu thử nghiệm thành công. Khi đội ngũ y tế Bệnh viện Gia Lâm phát sinh nhu cầu hỗ trợ thuốc, máu, thông tin được trao đổi và thống nhất với đội ngũ Bệnh viện Đức Giang. Vật phẩm sau đó được phê duyệt và đóng gói theo đúng quy định rồi đặt vào thiết bị UAV. Với khoảng cách 8 km giữa hai bệnh viện, chỉ sau 8 phút cất cánh, vật phẩm đã được nhân viên y tế Bệnh viện Gia Lâm tiếp nhận và kiểm tra đưa vào điều trị người bệnh. Quãng đường này nếu di chuyển bằng đường bộ như thông thường sẽ mất 20-30 phút.

Ngoài ra, trường hợp cơ sở y tế tuyến dưới như Trạm y tế Thuận An chưa đáp ứng điều kiện xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đức Giang bằng UAV và tiến hành xét nghiệm rồi giao kết quả ngay. Nhờ đó, người bệnh nhận kết quả và quyết định điều trị sớm hơn, giảm lo lắng và chờ đợi.

"Ứng dụng UAV được kỳ vọng giúp người bệnh tiếp cận kết quả xét nghiệm sớm hơn, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả điều trị. Đồng thời, mô hình cũng hỗ trợ kết nối tuyến y tế cơ sở với bệnh viện tuyến trên, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân", ông Tùng nói, thêm rằng quy trình giao - nhận được quản lý chặt chẽ, minh bạch, có theo dõi trạng thái vận chuyển nhằm bảo đảm đúng mục đích và an toàn tuyệt đối cho hàng hóa y tế.

Ứng dụng drone ở Bệnh viện Đức Giang Vận hành thiết bị không người lái đưa mẫu bệnh phẩm đến bệnh viện xét nghiệm. Video: Lộc Chung

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, cho biết hàng hóa y tế là nhóm hàng đặc biệt, gắn trực tiếp với sức khỏe và sinh mạng người dân. Trong y tế, thời gian không chỉ là một chỉ tiêu kỹ thuật mà là yếu tố quyết định chất lượng chẩn đoán và hiệu quả điều trị. "Chúng tôi tiếp cận UAV không phải để trình diễn công nghệ, mà để hình thành một năng lực dịch vụ mới, bổ trợ cho vận chuyển đường bộ trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng phức tạp", ông Giang nói.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện đánh giá mô hình này giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế, nâng cao tính chủ động trong công tác chuyên môn, đặc biệt trong các tình huống cần phản ứng nhanh. Việc ứng dụng UAV còn mang ý nghĩa quan trọng bảo đảm công bằng y tế, giúp người dân tại tuyến cơ sở như trạm y tế xã, phường tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao thông qua kết nối hiệu quả với tuyến trên.

Từ kết quả thí điểm, hai đơn vị sẽ tiếp tục đánh giá, hoàn thiện và từng bước mở rộng phạm vi ứng dụng trong thời gian tới, hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Lê Nga