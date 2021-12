Dùng thẻ Napas đi xe buýt điện Vinbus

Hà NộiĐể mua vé, hành khách có thể sử dụng thẻ chip nội địa của các ngân hàng TPBank, BIDV, Agribank, SHB, Ngân hàng Bản Việt, Viet Bank và SeABank.

Từ ngày 2/12, tuyến xe buýt điện do Vinbus vận hành chính thức đi vào hoạt động. Với giải pháp thanh toán không tiền mặt từ Napas, khách hàng có thể đưa thẻ chạm nhẹ lên thiết bị lắp đặt trên xe buýt để nhận vé, tránh tiếp xúc và đảm bảo an toàn trong Covid-19. Nếu có nhu cầu mua vé tháng hoặc nạp tiền vào thẻ VinBus, độc giả thực hiện giao dịch qua website.

Xe buýt hoạt động từ 5h đến 21h hàng ngày. Giá vé lượt 7.000-9.000 đồng, vé tháng từ 55.000-200.000 đồng; miễn phí người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo...

Hành khách dùng thẻ thanh toán giúp hạn chế tiếp xúc. Ảnh: Napas

Thời gian tới Napas sẽ mở rộng giải pháp thanh toán đa ứng dụng với tất cả ngân hàng thành viên và phối hợp các đơn vị vận tải nhằm mở rộng mạng lưới thanh toán giao thông công cộng, khuyến khích người dân trải nghiệm dịch vụ di chuyển mới.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Napas cho biết ngoài chức năng cơ bản như rút tiền tại ATM và thanh toán qua POS, thẻ chip nội địa có thể sử dụng trong các lĩnh vực khác như giao thông , y tế, giáo dục...

"Việc phát triển sản phẩm thanh toán đa tính năng, ứng dụng công nghệ chip trong nhiều lĩnh vực là hướng đi lâu dài của Napas nhằm đem lại nhiều tiện ích, gia tăng trải nghiệm cho người dùng. Giải pháp này góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người dân cũng như nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế", ông Hùng nói thêm.

Quá trình thanh toán nhanh chóng, tiện lợi hơn. Ảnh: Napas

Thẻ chip nội địa do các ngân hàng Việt Nam phát hành ra mắt thị trường từ tháng 5/2019 sử dụng chung thương hiệu Napas với công nghệ tiếp xúc và không tiếp xúc đáp ứng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip do Ngân hàng Nhà nước ban hành và Tiêu chuẩn quốc tế EMV. Dòng thẻ mang lại sự tiện lợi, an toàn cho khách hàng và hạn chế các giao dịch gian lận, giả mạo. Đến nay, Napas đã cùng 43 tổ chức thành viên hoàn thành công tác triển khai Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) quản trị, vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử kết nối liên thông mạng lưới 18.600 máy ATM, 261.000 máy POS, trên 100 triệu thẻ của 51 ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính trong nước, quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam. Đơn vị đồng thời cung cấp cổng thanh toán điện tử kết nối hơn 40 đơn vị trung gian, 200 doanh nghiệp, đơn vị. Tháng 10/2020, Napas và VietBank hợp tác triển khai thí điểm thanh toán giao thông nội đô bằng thẻ chip nội địa tại TP HCM.

Minh Huy