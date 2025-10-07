Dừng tham quan thác Bản Giốc vì lũ lớn

Cao BằngBan quản lý khu du lịch thác Bản Giốc thông báo tạm dừng đón khách do ảnh hưởng của bão Matmo khiến mực nước dâng cao, chảy xiết và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, sáng 7/10.

Thành viên ban quản lý cho biết nước bắt đầu dâng từ chiều 6/10 nhưng chưa đáng kể. Cơn mưa lớn tối cùng ngày khiến mực nước ở khu vực thác Bản Giốc dâng cao khoảng 2 m so với mức bình thường. Ban quản lý khuyến cáo du khách không tiếp cận khu vực mép thác, bờ sông và các điểm dễ sạt lở, ngập nước.

Thác Bản Giốc sáng 7/10. Ảnh: Người Kinh ở Cao Bằng

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần thác Bản Giốc phải đóng cửa. Trước đó, khu du lịch này cũng đã tạm dừng đón khách từ ngày 30/9 đến 3/10 do ảnh hưởng của bão Bualoi.

Anh Nguyễn Tiến Việt, người Cao Bằng, sống tại khu vực đỉnh thác Bản Giốc, cho biết nhiều tuyến đường chính đến thác Bản Giốc bị sạt lở, tắc đường từ sáng, như đoạn gần đồn biên phòng Đàm Thủy. Đường vào thác hiện ngập sâu, không thể tiếp cận. Mực nước hiện tại thấp hơn ngày 1/10 khoảng 1-2 m nhưng do mưa lớn nên khả năng tiếp tục dâng cao.

Việc thác Bản Giốc đóng cửa đã ảnh hưởng đến lịch trình của nhiều đoàn khách du lịch. Đại diện một công ty du lịch tại Hà Nội cho biết, tính đến sáng 7/10, công ty có 9 đoàn khách sắp có lịch trình đến Cao Bằng.

"Chúng tôi đã chủ động liên lạc với khách hàng để thông báo tình hình và đưa ra các phương án thay thế", vị đại diện nói. "Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn. Các tour sẽ được điều chỉnh tới những điểm đến không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ như Mù Cang Chải đang vào mùa lúa chín, hoặc các tuyến biển đảo như Hạ Long, Cát Bà".

Bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, song hoàn lưu bão vẫn gây mưa to tại khu vực Đông Bắc, đặc biệt là Quảng Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng phát đi cảnh báo lũ sẽ lên mức báo động 3 trên các sông chảy qua địa bàn. Biên độ lũ lên được dự báo sẽ khoảng từ 3-6 m. Mưa lớn có thể gây sạt lở đất, ngập úng, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình, ảnh hưởng giao thông và mùa màng.

Lối vào thác Bản Giốc bị ngập sáng 7/10. Ảnh: Người Kinh ở Cao Bằng

Thác Bản Giốc nằm trên dòng sông Quây Sơn, biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc, thuộc địa phận xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Với chiều rộng hơn 200 m và chiều cao tổng cộng hơn 60 m, đây là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và là thác trên đường biên giới lớn thứ tư thế giới.

Thời điểm lý tưởng để tham quan thác Bản Giốc là từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm, khi thác đầy nước và trong xanh. Tuy nhiên, những năm gần đây, thời tiết cực đoan đã khiến các hiện tượng mưa lũ xảy ra với tần suất dày hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch tại một trong những danh thắng biểu tượng của Việt Nam.

Nước ở thác Bản Giốc dâng cao gây nguy hiểm Nước ở thác Bản Giốc dâng cao sáng 7/10. Video: Người Kinh ở Cao Bằng

Hoài Anh