Một nhà leo núi người Mỹ đã chinh phục đỉnh tòa tháp Đài Bắc 101 cao nhất đảo Đài Loan mà không dùng thiết bị bảo hộ.

Hàng trăm người hôm 25/1 tập trung dưới chân tòa tháp Đài Bắc 101 cao nhất ở Đài Loan để chứng kiến nhà leo núi người Mỹ Alex Honnold, 40 tuổi, thực hiện thử thách chinh phục công trình này bằng tay không. Màn trình diễn được phát sóng trực tiếp trên nền tảng Netflix.

Sau khoảng 90 phút, Honnold đã thành công leo lên đỉnh tòa tháp cao 508 m và có 101 tầng này, trước khi đu dây xuống để hội ngộ với vợ mình, Sanni McCandless Honnold.

Dùng tay không leo lên đỉnh tòa tháp 101 tầng ở Đài Loan Khoảnh khắc Honnold trèo lên đỉnh tòa tháp Đài Bắc 101 hôm 25/1. Video: Netflix

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Honnold cho biết thời gian là "hữu hạn" và mọi người nên sử dụng theo cách tốt nhất có thể.

"Nếu thật sự nỗ lực, quý vị có thể thực hiện được những điều khó khăn", anh nói.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đã viết thông điệp chúc mừng Honnold, cho rằng đây là thử thách "thật sự gây xúc động". "Màn leo trèo rất căng thẳng, khiến tim người xem đập thình thịch", ông cho biết.

Một khán giả khen Honnold "vô cùng dũng cảm", những người khác thì nói thấy rất sợ khi xem. Có người gọi sự kiện này là "trải nghiệm chỉ có một lần trong đời".

Honnold đã chinh phục một số vách đá hiểm trở nhất thế giới và trở nên nổi tiếng toàn cầu vào năm 2017, khi leo lên đỉnh El Capitan, kiến tạo đá dựng đứng trong vườn quốc gia Yosemite ở Mỹ và được coi là thử thách khó nhất về mặt kỹ thuật đối với giới leo núi.

Honnold cho biết luôn mơ ước được thêm tòa tháp Đài Bắc 101 vào bảng thành tích của mình, đồng thời tiết lộ rằng đề nghị được thử sức đầu tiên của anh đã bị từ chối, song không nêu nguyên nhân. "Hoàn thành dự án này sau hơn một thập kỷ là điều thật tuyệt vời", nhà leo núi người Mỹ nói.

Honnold ở trên đỉnh tòa tháp Đài Bắc 101 hôm 25/1. Ảnh: AFP

Honnold là người đầu tiên một mình leo lên tòa tháp Đài Bắc 101 mà không dùng dây thừng, đai an toàn hay lưới bảo hộ, song không phải người đầu tiên trèo được lên đỉnh công trình này.

Alain Robert, sở hữu biệt danh "người nhện Pháp", hồi năm 2004 trở thành người thứ nhất thực hiện thử thách trên, song có sử dụng dây bảo hộ do trời mưa.

Phạm Giang (Theo AFP)