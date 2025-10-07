Dừng tàu Hà Nội 5 cửa ô vì ngập lụt

Ba chuyến tàu du lịch trải nghiệm "Hà Nội 5 Cửa Ô", vốn kín chỗ trong tháng 10, bị tạm dừng, ảnh hưởng kế hoạch của hơn 700 hành khách do ngập lụt tại Hà Nội và Bắc Ninh.

Sáng 7/10, The Ha Noi Train, đơn vị vận hành đoàn tàu du lịch hai tầng Hà Nội - Bắc Ninh, xác nhận đã hủy chuyến khởi hành ngày 6/10 và hai chuyến trong ngày 7/10 để đảm bảo an toàn cho hành khách. Tổng cộng 762 vé trên ba chuyến tàu này đều đã được bán hết từ trước.

Nguyên nhân là ảnh hưởng của bão Matmo gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội và Bắc Ninh bị ngập sâu.

"Mặc dù tuyến đường sắt không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nhiều đoạn đường bộ kết nối từ ga Từ Sơn đến các điểm tham quan như Đền Đô bị ngập. Xe trung chuyển không thể hoạt động, vì vậy chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định này", bà Nguyễn Thùy Vân, Giám đốc Truyền thông của The Ha Noi Train, cho biết.

Ngay trong sáng 6/10 và 7/10, toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng đã được nhân viên gọi điện thông báo và hỗ trợ xử lý. Theo bà Vân, hành khách có thể lựa chọn bảo lưu vé để dời sang một ngày khởi hành khác phù hợp.

Du khách chụp ảnh trước toa Ô Đống Mác của đoàn tàu The Hanoi Train. Ảnh: The Hanoi Train

Ra mắt chính thức từ ngày 6/9, đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 Cửa Ô" nhanh chóng trở thành một sản phẩm độc đáo, thu hút sự quan tâm lớn của người dân thủ đô và du khách. Với tần suất một chuyến mỗi ngày và hai chuyến vào cuối tuần, gần 90% số vé trong tháng 10 đã được đặt hết, cho thấy sức hút của mô hình du lịch đường sắt kết hợp văn hóa, nghệ thuật.

Hành trình kéo dài khoảng 5 tiếng, đưa du khách đi từ ga Hà Nội qua những miền ký ức của thủ đô, đến ga Từ Sơn. Trên tàu, mỗi toa được thiết kế theo chủ đề một cửa ô xưa như Ô Quan Chưởng, Ô Đống Mác. Hành khách được thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, xẩm và dùng tiệc trà, bánh ngọt. Tại Bắc Ninh, du khách được xe đưa đón tham quan Đền Đô, nơi thờ tám vị vua nhà Lý.

Mức giá vé từ 550.000 đến 750.000 đồng một người, tùy thuộc vào toa tàu và dịch vụ đi kèm. Sự cố ngập lụt lần này được xem là thách thức vận hành đầu tiên đối với sản phẩm du lịch mới mẻ này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội và Bắc Ninh, có mưa to đến rất to từ ngày 6/10 đến 7/10. Lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi gần 300 mm, gây ngập úng trên diện rộng tại nhiều khu vực trũng thấp.

Tú Nguyễn