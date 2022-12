Dùng súng nhựa cướp tiền khách giao dịch ngân hàng

Nam thanh niên mang súng nhựa vào phòng giao dịch Agribank ở huyện Vĩnh Cửu, uy hiếp nhân viên, sau đó cướp 20 triệu đồng của khách giao dịch, chiều 28/12.

Dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai Hơn một phút gây án của tên cướp. Video: Phước Tuấn - Hoàng Dũng

Khoảng 15h, nam thanh niên mặc quần áo và đội mũ màu đen, một mình chạy xe máy đến phòng giao dịch Agribank chi nhánh Thạnh Phú trên đường ĐT 768, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Hắn vào trong giả là khách giao dịch, bất ngờ rút súng đe dọa nhân viên ngân hàng, nhưng sau đó lấy 20 triệu đồng của người phụ nữ (khách) ngồi bên cạnh rồi bỏ chạy ra ngoài.

Hai nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo, tên cướp leo lên xe máy. Bảo vệ ngân hàng rút súng công cụ hỗ trợ nhắm vào hắn. Hai bên chĩa súng vào nhau trong khoảng 15 giây, sau đó tên cướp phóng xe tẩu thoát, làm rơi khẩu súng tại hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp. Ảnh: Thái An

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết: "Khẩu súng tên cướp sử dụng là súng nhựa. Nghi can cướp tiền của khách giao dịch bên ngoài ngân hàng. Công an huyện Vĩnh Cửu đã khoanh vùng được đối tượng".

Khẩu súng tên cướp vứt tại hiện trường. Ảnh: Thái Hà

Phước Tuấn