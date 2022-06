Dùng súng giả xông vào nhà dân cướp vàng

Ngày 29/6, Danh bị Công an huyện Bình Chánh tạm giữ hình sự về hành vi Cướp tài sản.

Cướp nhà dân Vương Văn Danh lúc bị bắt, thừa nhận hành vi. Video: Tường Vân

Theo điều tra, tối 26/6, Danh chạy xe máy đến trước nhà chị Thủy, 38 tuổi, ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Anh ta sau đó cầm súng giả xông vào đe dọa chủ nhà, buộc đưa tài sản.

Chị Thủy hoảng sợ, lùi vào trong nhà. Khi phát hiện tên cướp cầm súng giả, chị hô hoán, chống cự nhưng bị Danh rút dao tấn công. Sau hồi giằng co, Danh khống chế chị này lấy chiếc nhẫn, bộ vòng ximen và 900.000 đồng rồi tẩu thoát.

Chủ nhà được hàng xóm phát hiện, đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương.

Danh chỉ áo khoác lúc gây án. Ảnh: Tường Vân

Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an huyện Bình Chánh trích xuất hình ảnh camera an ninh các tuyến đường, xác định Danh là nghi can. Sau hơn một ngày truy tìm, cảnh sát bắt được anh ta tại một Trung tâm cai nghiện ma túy thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bước đầu, Danh thừa nhận hành vi, khai bán số vàng được 13 triệu đồng đem trả nợ và đóng tiền cai nghiện.

Quốc Thắng - Tường Vân