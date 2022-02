Quảng BìnhNguyễn Văn Minh, 33 tuổi, dùng rựa chém chết bố rồi trốn vào rừng. Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ đang truy tìm nghi can.

Khoảng 20h tối 26/2, Minh, trú xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tấn công bố. Anh ta sau đó trốn vào vùng rừng xã Sơn Thủy.

Ngày 27/2, công an Quảng Bình huy động cán bộ, chiến sĩ truy tìm Minh. Do địa hình hiểm trở, hiện công an vẫn chưa tìm ra tung tích nghi can.

Ông Nguyễn Văn Thục, Chủ tịch xã Sơn Thủy, cho hay công an và pháp y đã khám nghiệm hiện trường.

Hoàng Táo