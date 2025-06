Dùng quạt điện trời nóng có hại không?

Các nhà nghiên cứu nhận thấy quạt điện hữu dụng khi trời nắng nóng kèm độ ẩm cao. Dùng quạt khi độ ẩm thấp sẽ gây hại cho cơ thể.

Đầu tiên, mọi người cần nhớ quạt không có tác dụng làm mát không khí mà chỉ tạo cảm giác mát nhờ tăng tốc độ bay hơi mồ hôi trên da, tương tự việc thổi vào đồ nóng giúp làm nguội nhanh hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng khuyến cáo không nên dùng quạt khi nhiệt độ quá cao. Họ cho rằng quạt có thể làm tăng gánh nặng cho cơ thể khi cố gắng hạ nhiệt trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây lại cho thấy quạt điện vẫn an toàn ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cực cao.

Ollie Jay, phó giáo sư khoa học sức khỏe tại Đại học Sydney (Australia), thực hiện thí nghiệm trong hai môi trường nóng ẩm 56 độ C và nóng khô 46 độ C.

Kết quả cho thấy, quạt giúp giảm nhiệt độ cơ thể và áp lực tim trong điều kiện nóng ẩm, tăng sự thoải mái cho người dùng.

Ngược lại, ở điều kiện nóng và khô, quạt làm nhiệt độ cơ thể tăng lên. "Quạt có lợi khi nhiệt độ lên đến 40 độ C kèm độ ẩm nhất định. Nhưng với thời tiết nóng khô, quạt có thể gây hại", ông nói.

Giáo sư Ollie Jay cho rằng ngưỡng an toàn có thể lên đến 38-39 độ C với người khỏe mạnh, nhưng cần thận trọng với các nhóm nhạy cảm.

Ảnh minh họa: Time

Nguy cơ do nhiệt độ phụ thuộc vào mức độ tổn thương sức khỏe, thời gian tiếp xúc và khả năng thích nghi của mỗi người, ví dụ như sử dụng điều hòa hoặc quạt.

Nghiên cứu của tiến sĩ Parsons cùng cộng sự tại Mỹ dựa trên dữ liệu từ năm 1950 đến 2021 chỉ ra rằng trong 20 năm gần đây, thời gian sử dụng quạt không an toàn tăng gấp đôi so với nửa sau thế kỷ trước. Những vùng nóng như Tây và Nam nước Mỹ có tới hơn 200 giờ mỗi năm trong điều kiện quạt không an toàn.

Patricia Fabian, giáo sư sức khỏe môi trường tại Đại học Boston, nhấn mạnh mỗi ngôi nhà và cảm giác thoải mái của mỗi người là khác nhau, vì vậy nên thử nghiệm nhiều cách kết hợp giữa quạt và điều hòa.

Một giải pháp được nhiều chuyên gia ủng hộ là tăng nhiệt độ điều hòa và bật thêm quạt. Giáo sư Ollie Jay từ Đại học Sydney dẫn chứng, bạn sẽ cảm thấy căn phòng 27 độ C có quạt và một căn phòng 22 độ C chỉ dùng điều hòa mát tương đương nhau.

Trong vô số loại quạt hiện nay, quạt trần được đánh giá cao về khả năng làm mát bởi nó tạo luồng khí đều khắp cơ thể và giúp lưu thông không khí nóng tích tụ trên trần nhà.

Nhật Minh (Theo Manchester Evening News/Eos)