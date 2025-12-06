Chỉ quan hệ với bạn trai nhưng lại mắc bệnh xã hội, có nên cho anh biết?

Giờ tôi muốn im lặng chữa trị, giữ khoảng cách với anh và đến lúc nào đó thích hợp thì dừng lại, hay tôi nên làm như thế nào?

Tôi ngoài 30 tuổi, ly hôn năm 2021. Trong thời gian sau ly hôn, tôi không có quan hệ tình dục với ai. Đến tháng 6 vừa rồi, tôi quen một người đàn ông lớn hơn tôi gần 20 tuổi. Chúng tôi đi quá giới hạn khi quen nhau được hơn một tháng. Vừa rồi tôi có biểu hiện sùi mào gà ở âm đạo, anh không có biểu hiện gì. Tôi biết sau khi anh ly hôn cũng quen nhiều cô. Hiện giờ, chúng tôi tình cảm rất tốt, yêu thương và chăm sóc nhau hết lòng.

Tôi chưa muốn cưới nhưng dành nhiều tình cảm cho anh. Tôi cảm nhận anh cũng rất chân thành, luôn nghĩ sẽ cùng anh bước tiếp trong chặng đường sau này. Giờ tôi phát hiện bị bệnh như thế, nếu điều trị sẽ ngừng gần gũi anh một thời gian. Đối với anh, tình dục là vô cùng cần thiết, nếu tôi dừng lại chắc chắn cũng dẫn đến việc chia tay. Giờ tôi muốn im lặng chữa trị, giữ khoảng cách với anh và đến lúc nào đó thích hợp thì dừng lại, hay tôi nên làm như thế nào? Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hoài Ngọc