Dùng Porsche Boxster làm xe quay phim

ĐứcPorsche hé lộ mẫu Boxster bí ẩn vốn được dùng để ghi hình những chiếc xe nhanh nhất của hãng trên đường chạy khép kín.

Trong khuôn khổ một dự án đào tạo, chín học viên từ Porsche Leipzig đã biến một chiếc Porsche 718 Boxster S thành một chiếc xe quay phim đa năng. Việc chuyển đổi này, diễn ra vào năm 2017, phần lớn vẫn được giữ kín cho đến nay. Những cải tiến của xe được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tế của việc quay phim trên đường đua tại Trung tâm Trải nghiệm Porsche Leipzig.

Độ chính xác là yếu tố thiết yếu khi chụp ảnh và quay video trên đường đua - bao gồm cả hiệu suất của chính chiếc xe quay phim. Khi chiếc "buggy" trước đó, một chiếc Porsche Boxster cũ, không còn theo kịp các mẫu xe hiện tại, một ý tưởng mới xuất hiện: 718 Boxster S công suất 350 mã lực sẽ trở thành người kế nhiệm. Nhiệm vụ chuyển đổi chiếc xe được giao cho một nhóm gồm 9 học viên, dưới sự hướng dẫn của giám sát viên đào tạo Carsten Pohle.

Trong chương trình đào tạo năm thứ hai, các học viên phát triển một ý tưởng phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Mui mềm được tháo bỏ, lắp thanh chống lật chắc chắn, và chiếc xe - bao gồm tất cả các bộ phận bổ sung - được hoàn thiện bằng màu đen mờ để giảm thiểu phản chiếu trong quá trình quay phim.

Các giá đỡ thép ông được bổ sung ở phía trước, phía sau và hai bên hông để định vị máy ảnh linh hoạt. Thanh chống lật cũng đóng vai trò là điểm gắn máy ảnh trên cao.

Đảm bảo an toàn cho nhiếp ảnh gia là một khía cạnh quan trọng của việc cải tạo. Cả hai khoang hành lý đều được lót đệm và trang bị hệ thống dây an toàn. Một bệ đứng bổ sung giữa ghế trước và cốp sau cung cấp thêm nhiều lựa chọn chụp ảnh với dây an toàn.

Chiếc xe cũng nhận một vài nâng cấp kỹ thuật, với hệ thống dây điện bên trong cho phép kết nối trực tiếp giữa máy ảnh và máy tính xách tay, có thể được cố định chắc chắn ở khu vực hành khách. Một bộ biến tần cung cấp điện để vận hành và sạc lại tất cả các thiết bị kỹ thuật.

Kể từ khi hoàn thành, chiếc Boxster được sử dụng thường xuyên cho các cảnh quay trên đường đua Leipzig. Các đơn vị sản xuất bên ngoài cũng tận dụng chiếc xe này, bao gồm cả một số cảnh quay cho Motor Presse Stuttgart. Ngay cả huyền thoại đua xe thể thao Walter Röhrl cũng đã được quay bằng máy quay từ Boxster. Gần đây nhất, nó được sử dụng làm xe quay phim cho cuộc đua leo đồi Tutto Bene gần hồ Maggiore - một ví dụ khác về tính linh hoạt và ứng dụng thực tế của dự án thực tập độc đáo này.

