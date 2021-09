Hà NộiLê Thị Thu Hương, 44 tuổi, dùng phiếu đi chợ do phường cấp để ra đường giao ma tuý trong lúc giãn cách xã hội.

Ngày 5/9, Hương cùng bà Nguyễn Thị Mai, 63 tuổi, đang bị Công an quận Ba Đình tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Cả hai trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình.

Phiếu đi chợ của Hương. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo điều tra, Hương dùng phiếu đi chợ do UBND phường Phúc Xá cấp để có lý do ra ngoài mua bán ma tuý. Chiều 30/8, Đội cảnh sát ma tuý Công an quận Ba Đình bắt quả tang Hương mang ma tuý đi giao tại khu vực trước nhà máy nước Yên Phụ.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm bà Mai, thu 13,75 gam heroin.

