Dừng phiên xử vụ kiện 'siêu dự án' để bị đơn xét nghiệm Covid-19

TP HCMToà dừng xét xử vụ chủ đầu tư dự án Công viên Mũi Ðèn Ðỏ bị kiện đòi 2.100 tỷ đồng để chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 của 3 người đại diện doanh nghiệp này.

Sáng 16/11, TAND quận 7 mở lại phiên xử vụ án "tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" giữa 21 hộ dân (nguyên đơn) và Công ty Sài Gòn Penisula (bị đơn, chủ đầu tư dự án Công viên Mũi Ðèn Ðỏ).

Sau khi HĐXX công bố quyết định không chấp nhận yêu cầu "thay đổi thẩm phán" của bị đơn hồi hôm qua, luật sư bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp đề nghị xem xét đơn xin hoãn phiên tòa của 3 người đại diện ủy quyền. Do chiều hôm qua họ "có tiếp xúc F0" khi vào cơ quan nên đang đi xét nghiệm Covid-19.

Không đồng ý, đại diện nguyên đơn cho là phía công ty "cố tình kéo dài việc giải quyết vụ án". Theo nguyên đơn, công văn của Sở Y tế TP HCM thể hiện đối với các doanh nghiệp đã tiêm vaccine đầy đủ cho nhân viên, thì các trường hợp F1 vẫn có thể đi làm. Hơn nữa, trước khi vào phiên tòa tất cả người tham dự đều được cán bộ y tế test nhanh. Do đó, nguyên đơn đề nghị toà tiếp tục phiên xử.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng 5 ngày để chờ kết quả xét nghiệm phía bị đơn cung cấp. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 23/11.

HĐXX công bố quyết định bác yêu cầu thay đổi thẩm phán của bị đơn. Ảnh: Hải Duyên

Hồ sơ vụ kiện thể hiện, năm 2007, Công ty cổ phần Đại Trường Sơn (nay là Công ty Sài Gòn Penisula) được UBND TP HCM chấp thuận là chủ đầu tư thực hiện Dự án công viên Mũi Ðèn Ðỏ và khu nhà ở đô thị trên 118 ha đất tại ngã ba sông Sài Gòn và sông Nhà Bè. Công trình có vốn đầu tư khoảng 6 tỷ USD, là khu phức hợp gồm công viên đa chức năng, văn phòng, biệt thự, căn hộ, khách sạn... và bến cảng du thuyền quốc tế lớn nhất Việt Nam.

Dự án này thuộc diện Nhà nước thu hồi đất giao cho chủ đầu tư triển khai, song Công ty Sài Gòn Penisula đề xuất được tự thỏa thuận đền bù đất với các hộ dân để đẩy nhanh tiến độ dự án và được UBND thành phố chấp thuận. Tính đến tháng 4 năm nay, tổng diện tích đất đã được đền bù là gần 1.125.000 m2 (95% dự án).

Tuy nhiên, năm 2019, 21 hộ dân cho rằng Công ty Sài Gòn Penisula vẫn chưa thanh toán tiền chuyển nhượng đất như cam kết nên khởi kiện.

Theo nguyên đơn, từ năm 2007 đến 2008 họ đã ký các hợp đồng ủy quyền (có công chứng) cho các ông Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Văn Mỹ ký hợp đồng chuyển nhượng đất với Công ty Sài Gòn Penisula. Phía nguyên đơn đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án, song đến nay chưa được thanh toán tiền chuyển nhượng đất.

Phía nguyên đơn yêu cầu chủ đầu tư trả tổng cộng 2.100 tỷ đồng gồm tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và lãi suất từ khi ký hợp đồng đến nay.

Hồi tháng 5, khi vụ án lần đầu được đưa ra xét xử, phía Công ty Sài Gòn Penisula không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn. Bởi ông Hà, Tài, Mỹ đã được các hộ uỷ quyền "toàn quyền ký mua bán tặng cho... và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi", nên khi công ty ký hợp đồng chuyển nhượng đất với 3 người này đã chi tiền tạm ứng để họ thanh toán cho các hộ dân. Những người này sau đó đã bàn giao bản gốc giấy tờ đất của 21 hộ dân, các hợp đồng ủy quyền viết tay và giấy giao kết giữa họ và người dân cho công ty. Theo đó, đối tượng để các hộ dân khởi kiện là 3 ông này. Bị đơn đã cung cấp những chứng cứ này cho tòa.

Ngoài ra, Công ty Sài Gòn Penisula còn đề nghị HĐXX đình chỉ giải quyết vụ án vì đây là vụ án "tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" - theo quy định của pháp luật là đã hết thời hiệu khởi kiện.

Được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, song ông Hà, Tài, Mỹ có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đại diện nguyên đơn phản bác quan điểm và chứng cứ phía bị đơn đưa ra. Theo người này, các hộ dân chỉ ủy quyền cho các ông Hà, Tài, Mỹ đứng ra thỏa thuận và làm thủ tục chuyển nhượng chứ không cho phép họ được nhận tiền. Do đó, Công ty Sài Gòn Penisula phải có trách nhiệm thanh toán trực tiếp cho các hộ dân.

Phiên tòa sau đó bị hoãn theo đề nghị của VKS để nghiên cứu chứng cứ, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Phối cảnh Dự án Mũi Đèn Đỏ. Ảnh: Sài Gòn Penisula

Trong phiên tòa được mở lại hôm qua, đại diện bị đơn cho rằng, quá trình giải quyết vụ án, thẩm phán đã bỏ qua tất cả những yêu cầu của Công ty Sài Gòn Penisula, có dấu hiệu không vô tư khách quan, nên đề nghị thay đổi chủ toạ. Sau một ngày xem xét yêu cầu này, toà công bố "không có căn cứ chấp nhận".

Theo HĐXX, quá trình vụ án được thụ lý, công ty có đơn tố cáo với Bộ Công an về việc một số cá nhân liên quan có dấu hiệu lừa đảo và đề nghị toà hoãn xử chờ kết quả xác minh. Do toà đã nhận được kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của Cơ quan an ninh diều tra Bộ Công an, xác định tố cáo của Công ty Sài Gòn Penisula "không có căn cứ" nên không chấp nhận hoãn xét xử.

Về việc bị đơn cho rằng, tòa "bỏ sót một số người tham gia tố tụng", HĐXX cho biết, quá trình giải quyết vụ án một số đương sự đã chết, nên toà đưa người thừa kế vào tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. Tòa cũng dẫn chiếu các quy định và quyết định của tòa cho thấy việc giải quyết những khiếu nại của phía bị đơn cũng như quá trình giải quyết vụ án đã thực hiện theo đúng thủ tục tố tụng.

Hải Duyên