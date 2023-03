Dung nhan Thư Kỳ tuổi 47

Thư Kỳ gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó đóng phim cấp ba. Cô chuyển hướng thành công, trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu qua loạt phim như "Three Times", "Sắc tình nam nữ", "Phi thành vật nhiễu" (If You Are The One), "Nhiếp Ẩn Nương"... Cô kết hôn cùng tài tử Phùng Đức Luân năm 2016.